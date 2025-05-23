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Hükümet Kadın filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yerli Sinema: Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
10:58
Hükümet Kadın filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yerli Sinema: Bu akşam TV'de!
Hükümet Kadın bu akşam izleyicilerle bir kez daha buluşuyor. Sekiz çocuk annesi, Midyatlı sıradan bir kadının hayatının bir anda nasıl değiştiğini konu alan filmde, Xate rolünde başarılı oyuncu Demet Akbağ, Faruk karakteriyle ise filmin yönetmeni Sermiyan Midyat karşımıza çıkıyor. Komedi ve dramı harmanlayan yapım, izleyenlere hem kahkaha hem de duygu dolu anlar vadediyor. Peki, Hükümet Kadın filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu...