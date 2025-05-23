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Haberler Yaşam Hükümet Kadın filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yerli Sinema: Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:58

Hükümet Kadın filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yerli Sinema: Bu akşam TV'de!

Hükümet Kadın bu akşam izleyicilerle bir kez daha buluşuyor. Sekiz çocuk annesi, Midyatlı sıradan bir kadının hayatının bir anda nasıl değiştiğini konu alan filmde, Xate rolünde başarılı oyuncu Demet Akbağ, Faruk karakteriyle ise filmin yönetmeni Sermiyan Midyat karşımıza çıkıyor. Komedi ve dramı harmanlayan yapım, izleyenlere hem kahkaha hem de duygu dolu anlar vadediyor. Peki, Hükümet Kadın filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu...

Hükümet Kadın filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

Bu akşam Star TV'de tekrar ekranlara gelecek olan Hükümet Kadın filmi, hem oyuncu kadrosuyla hem de ilginç hikayesiyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat gibi usta isimlerin başrollerini paylaştığı yapım, yayın öncesinde merak konusu oldu. Özellikle "Hükümet Kadın filmi nerede ve ne zaman çekildi?" sorusu, izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. İşte Hükümet Kadın filmiyle ilgili merak edilen detaylar...

Hükümet Kadın filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

HÜKÜMET KADIN FİLMİNİN KONUSU NE?

8 çocuklu Midyatlı sıradan bir kadın olan Xate'nin komşularından tek farkı, kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıydı. Bir gün, başına gelenler onun da Midyatlılar'ın da hayatını değiştirdi! Okuma yazması olmayan Xate Midyat Belediye Başkanı oldu! Mutfak işlerine girişir gibi giriştiği devlet işlerinde çocuklarının kendi aralarındaki çocukça rekabeti Midyat halkına kahkahalar attıran maceralara neden oldu. Ama hiçbir şey Xate'yi yolundan döndürmedi.

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Hükümet Kadın filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

Hükümet gibi kadın Xate, işleri elinin hamuru ile çözmenin yolunu her seferinde buldu. Midyat'ta henüz kimse farkında olmasa da sadece onun için değil tüm ülke için hayat eskisi gibi değildi aslında. Ama en azından Midyat'ın değişimine giden yol, kahkahalarla doluydu!

Hükümet Kadın filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI

Demet Akbağ - Xate

Sermiyan Midyat - Faruk

Mahir İpek - Ikram

Gülhan Tekin - Fehime

Burcu Gönder - Güle

Ercan Kesal - Aziz Veysel

Nazmi Kırık – Ferhat

Hükümet Kadın filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

HÜKÜMET KADIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilmiştir.