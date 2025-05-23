Hükümet Kadın filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

Hükümet gibi kadın Xate, işleri elinin hamuru ile çözmenin yolunu her seferinde buldu. Midyat'ta henüz kimse farkında olmasa da sadece onun için değil tüm ülke için hayat eskisi gibi değildi aslında. Ama en azından Midyat'ın değişimine giden yol, kahkahalarla doluydu!