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Hüseyin Yayman asrın felaketinin yıl dönünmünde konuştu: "Antakya'da 100 bin konut yapılacak"
Giriş Tarihi: 05.02.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
20:59
Hüseyin Yayman asrın felaketinin yıl dönünmünde konuştu: "Antakya'da 100 bin konut yapılacak"
Asrın felaketinin 2. yıldönümünde A Haber'e konuşan Ak parti Milletvekili Hüseyin Yayman bu süre içerisinde yapılanları değerlendirdi. Deprem'de Antakya'daki yapıların yüzde 80'inin yıkıldığını ifade eden Yayman 145 bin hak sahibi olduğunu ve bunların 40 bininin teslim edildiğini öte yandan da yakın zamanda bir 40 binin daha teslim edileceğini aktardı.