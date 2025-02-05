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Haberler Yaşam Hüseyin Yayman asrın felaketinin yıl dönünmünde konuştu: "Antakya'da 100 bin konut yapılacak"
Giriş Tarihi: 05.02.2025 20:59 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:59

Hüseyin Yayman asrın felaketinin yıl dönünmünde konuştu: "Antakya'da 100 bin konut yapılacak"

Asrın felaketinin 2. yıldönümünde A Haber'e konuşan Ak parti Milletvekili Hüseyin Yayman bu süre içerisinde yapılanları değerlendirdi. Deprem'de Antakya'daki yapıların yüzde 80'inin yıkıldığını ifade eden Yayman 145 bin hak sahibi olduğunu ve bunların 40 bininin teslim edildiğini öte yandan da yakın zamanda bir 40 binin daha teslim edileceğini aktardı.

Hüseyin Yayman asrın felaketinin yıl dönünmünde konuştu: Antakya’da 100 bin konut yapılacak

Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman asrın felaketinin yıldönümünde A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Hatay'da 2 yıl içerisinde yapılanları anlatan Yayman Antakya'daki yapıların yüzde 80'inin yıkıldığını belirtti.

Hüseyin Yayman asrın felaketinin yıl dönünmünde konuştu: Antakya’da 100 bin konut yapılacak

145 bin hak sahibinin olduğunu söyleyen Yayman inşaası biten 40 bin konut ve iş yerinin teslim edildiğini ifade etti. Öte yandan 40 bin konut ve iş yerinin daha yakın zamanda teslim edileceğini dile getirdi.

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Hüseyin Yayman asrın felaketinin yıl dönünmünde konuştu: Antakya’da 100 bin konut yapılacak

Yıl sonunda da hak sahibi olan tüm vatandaşlara ev ve iş yerlerinin verileceğini müjdeleyen Yayman, Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak kendisi olmasaydı bunların asla yapılamayacağını dile getirdi.

Hüseyin Yayman asrın felaketinin yıl dönünmünde konuştu: Antakya’da 100 bin konut yapılacak

Hatay'ın yeniden inşaası konusunda da izlenilecek yolu da anlatan Yayman, Antakya ve Defne ilçesi başta olmak üzere Antakya genelinde 100 bin konutun yapılacağını söyledi.

Hüseyin Yayman asrın felaketinin yıl dönünmünde konuştu: Antakya’da 100 bin konut yapılacak

Bu kapsamda çalışmaların gece, gündüz ve olumsuz hava şartlarına rağmen devam edeceğini ifade etti.

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