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Haberler Yaşam Husumetli mekanların "eski ortak" kavgası kanlı bitti! Suç kaydı kabarık çıktı
Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 11:02

Husumetli mekanların "eski ortak" kavgası kanlı bitti! Suç kaydı kabarık çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre aralarında geçmişten gelen bir husumet olan iki eğlence mekanı arasında eski ortak kavgası başladı. Eski ortağının rakip mekana geçmesini hazmedemeyen şahıs, motosikletle silahlı saldırı düzenletti. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından onlarca saat görüntü izlenerek yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK
Husumetli mekanların eski ortak kavgası kanlı bitti! Suç kaydı kabarık çıktı

Beyoğlu Taksim'de 9 Haziran Pazar günü saat 23.00 sıralarında iki mekan sahibi arasında ortak paylaşımı nedeniyle husumet oluştu. Eski ortağının karşı mekana geçmesini hazmedemeyen adam, mekanın çalışanlarına silahlı saldırı düzenletti. Saldırıda mekanın önünde oturan Alişan K. ve Ömer K. bacaklarından yaralanırken, vatandaşlar da panik yaşadı.

Husumetli mekanların eski ortak kavgası kanlı bitti! Suç kaydı kabarık çıktı

Olayın ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.

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Husumetli mekanların eski ortak kavgası kanlı bitti! Suç kaydı kabarık çıktı

Saldırı öncesine yönelik çalışma yapan polis ekipleri, ateş eden motosikletli şüpheli şahsın olaydan yaklaşık 2 saat önce Tarlabaşı'nda bir sokakta kıyafetlerini ve kullandığı motosikleti değiştirdiğini belirledi.

Husumetli mekanların eski ortak kavgası kanlı bitti! Suç kaydı kabarık çıktı

Polis ekipleri, bu sokakta olayda kullanılan motosikleti başka bir erkek şahsın getirdiğini ve yanlarında bir şahıs daha olduğunu, toplamda 3 kişi olarak hareket ettiklerini tespit etti.

Husumetli mekanların eski ortak kavgası kanlı bitti! Suç kaydı kabarık çıktı

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, detaylı yapılan kamera ve istihbari çalışmalar sonucunda şahısların eşkallerini belirledi.

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