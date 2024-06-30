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Husumetli mekanların "eski ortak" kavgası kanlı bitti! Suç kaydı kabarık çıktı
Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
11:02
Husumetli mekanların "eski ortak" kavgası kanlı bitti! Suç kaydı kabarık çıktı
İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre aralarında geçmişten gelen bir husumet olan iki eğlence mekanı arasında eski ortak kavgası başladı. Eski ortağının rakip mekana geçmesini hazmedemeyen şahıs, motosikletle silahlı saldırı düzenletti. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından onlarca saat görüntü izlenerek yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.