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“Husumetlim sandım” diyerek polis memurunu ağır yaralamıştı: 16 gün sonra şehit oldu!
Giriş Tarihi: 06.12.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024
11:59
“Husumetlim sandım” diyerek polis memurunu ağır yaralamıştı: 16 gün sonra şehit oldu!
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, gittikleri silahlı çatışma ihbarında kendilerine ateş açılması sonucu yaralanan 3 sivil polis memurundan 38 yaşındaki Mehmet Tozun, tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra şehit oldu. İşte yürekleri sızlatan olayın detayları…