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Haberler Yaşam “Husumetlim sandım” diyerek polis memurunu ağır yaralamıştı: 16 gün sonra şehit oldu!
Giriş Tarihi: 06.12.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 11:59

“Husumetlim sandım” diyerek polis memurunu ağır yaralamıştı: 16 gün sonra şehit oldu!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, gittikleri silahlı çatışma ihbarında kendilerine ateş açılması sonucu yaralanan 3 sivil polis memurundan 38 yaşındaki Mehmet Tozun, tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra şehit oldu. İşte yürekleri sızlatan olayın detayları…

DHA
Husumetlim sandım diyerek polis memurunu ağır yaralamıştı: 16 gün sonra şehit oldu!

Olay, 20 Kasım günü İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı.

Husumetlim sandım diyerek polis memurunu ağır yaralamıştı: 16 gün sonra şehit oldu!

Yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı polis memurları Gümüştekin ve Tozun, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, kolundan yaralanan Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Husumetlim sandım diyerek polis memurunu ağır yaralamıştı: 16 gün sonra şehit oldu!

HUSUMETLİLERİ SANMIŞ

Olaydan kısa bir süre sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Salih Çelik'i suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Eski muhtar adayı olduğu öğrenilen Mehmet Salih Çelik'e çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Husumetlim sandım diyerek polis memurunu ağır yaralamıştı: 16 gün sonra şehit oldu!

Gece boyunca düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Mehmet Salih Çelik'in polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Husumetlim sandım diyerek polis memurunu ağır yaralamıştı: 16 gün sonra şehit oldu!

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Öte yandan polis ekiplerine düzenlenen saldırı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Turabi Caddesi'nde bulunan marketin önüne bir otomobilin gelmesi ve o sırada ihbar üzerine sokakta bulunan polis memurlarının vurularak yere yığılması yer aldı.

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