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İBB itfaiyesinde rüşvet çarkı ifşa oldu! Şoke eden tarife detayı: 20 ila 100 bin TL arasında…
Giriş Tarihi: 14.01.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
08:59
İBB itfaiyesinde rüşvet çarkı ifşa oldu! Şoke eden tarife detayı: 20 ila 100 bin TL arasında…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli bazı memurların "Rüşvet" suçuna karıştıkları ortaya çıktı. Başlatılan soruşturmada şoke eden detaylara ulaşıldı. Aralarında 1'i emekli 4 itfaiye eri, 1 sağlık teknisyeni ve 13 sivilin olduğu şüphelilerin tanınmamak için farklı isimler kullandıkları ortaya çıktı. Özel Neşe Erberk Kişisel Yetenek Geliştirme Merkezi'nden bile rüşvet aldıkları belirlenen şüphelilerin fiyat tarifesi ise şaşkınlık yarattı: 20 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor…