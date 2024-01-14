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Haberler Yaşam İBB itfaiyesinde rüşvet çarkı ifşa oldu! Şoke eden tarife detayı: 20 ila 100 bin TL arasında…
Giriş Tarihi: 14.01.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 08:59

İBB itfaiyesinde rüşvet çarkı ifşa oldu! Şoke eden tarife detayı: 20 ila 100 bin TL arasında…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli bazı memurların "Rüşvet" suçuna karıştıkları ortaya çıktı. Başlatılan soruşturmada şoke eden detaylara ulaşıldı. Aralarında 1'i emekli 4 itfaiye eri, 1 sağlık teknisyeni ve 13 sivilin olduğu şüphelilerin tanınmamak için farklı isimler kullandıkları ortaya çıktı. Özel Neşe Erberk Kişisel Yetenek Geliştirme Merkezi'nden bile rüşvet aldıkları belirlenen şüphelilerin fiyat tarifesi ise şaşkınlık yarattı: 20 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor…

Emir SOMER
İBB itfaiyesinde rüşvet çarkı ifşa oldu! Şoke eden tarife detayı: 20 ila 100 bin TL arasında…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nda faaliyet gösteren bazı itfaiye erlerinin örgütlü rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İBB itfaiyesinde rüşvet çarkı ifşa oldu! Şoke eden tarife detayı: 20 ila 100 bin TL arasında…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu kapsamda 1'i emekli 4 itfaiye eri, 1 sağlık teknisyeni ve 13 sivilin bulunduğu toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İBB itfaiyesinde rüşvet çarkı ifşa oldu! Şoke eden tarife detayı: 20 ila 100 bin TL arasında…

GİZLENMEK İÇİN FARKLI İSİMLER KULLANMIŞLAR

Şüphelilerin, işyeri başvurusu yapan kişilerden ruhsat belgeleri karşılığında 45 bin lira rüşvet istedikleri, parayı teslim etmeleri için yangın söndürme sistemi satan bir kişiye yönlendikleri ve ona göre dosyalarının imzalandığı tespit edildi. Ayrıca söz konusu itfaiyecilerin, İBB'deki bazı memurlara para vererek kurum şifrelerini kiraladıkları ve işyeri sahiplerinin evrak aşamalarını bu sistem üzerinden takip ettikleri belirlendi.

İBB itfaiyesinde rüşvet çarkı ifşa oldu! Şoke eden tarife detayı: 20 ila 100 bin TL arasında…

Şüphelilerin kendilerine ''Tehlikeli Ekip, Özel Ekip'' gibi isimler verdikleri saptanırken amir konumundaki şahısların rüşvet eylemlerinde çıkan sorunlar sebebiyle ast pozisyondakileri azarladığı ve vatandaşla yapılan görüşmelerde deşifre olmamak için farklı isimler kullandıkları öğrenildi.

İBB itfaiyesinde rüşvet çarkı ifşa oldu! Şoke eden tarife detayı: 20 ila 100 bin TL arasında…

FİYAT TARİFESİ ŞOKE ETTİ: 20 İLA 100 BİN TL!

Şüphelilerin, başvuru yapan firmaların potansiyellerine göre fiyatlar biçtikleri, mali kapasitesi yüksek şirketlere 100 bin liradan kapı açtıkları, mali yapısı zayıf durumda olan kuruluşlara ise 20 bin liraya kadar rüşvet indirimine gittikleri belirlendi.

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