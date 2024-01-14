İBB itfaiyesinde rüşvet çarkı ifşa oldu! Şoke eden tarife detayı: 20 ila 100 bin TL arasında…

GİZLENMEK İÇİN FARKLI İSİMLER KULLANMIŞLAR

Şüphelilerin, işyeri başvurusu yapan kişilerden ruhsat belgeleri karşılığında 45 bin lira rüşvet istedikleri, parayı teslim etmeleri için yangın söndürme sistemi satan bir kişiye yönlendikleri ve ona göre dosyalarının imzalandığı tespit edildi. Ayrıca söz konusu itfaiyecilerin, İBB'deki bazı memurlara para vererek kurum şifrelerini kiraladıkları ve işyeri sahiplerinin evrak aşamalarını bu sistem üzerinden takip ettikleri belirlendi.