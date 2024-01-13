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İBB itfaiyesindeki rüşvet çarkı ifşa oldu: Neşe Erberk detayı!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
10:38
İBB itfaiyesindeki rüşvet çarkı ifşa oldu: Neşe Erberk detayı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki bazı memurların "Rüşvet" suçuna karıştıkları iddiası ile başlatılan soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İş yeri açarken başvuru yapan kişilerden, ruhsat belgeleri karşılığında rüşvet isteyen ve alan, aralarında 1'i emekli toplam 4 İBB itfaiye eri, 1 İBB Sağlık Teknisyeni'nin de bulunduğu gözaltına alınan 18 kişinin 170 ayrı rüşvet olayı gerçekleştirdikleri saptandı. İddialara göre; rüşvet alınan firmalar arasında Özel Neşe Erberk Kişisel Yetenek Geliştirme Merkezi de vardı. İşte operasyonun yeni detayları