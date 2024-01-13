İBB itfaiyesindeki rüşvet çarkı ifşa oldu: Neşe Erberk detayı!

45 BİN LİRA RÜŞVET!

İddialara göre; şüphelilerin, iş yeri açarken başvuru yapan kişilere temin edilmesi gereken ruhsat belgeleri karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istedikleri, rüşvet parasını teslim etmeleri için Yangın Söndürme Sistemleri satan sivil bir kişiye yönlendirme yaptıkları, herhangi bir ürün satışı yapmayan bu kişiye rüşvet veren iş yeri sahiplerinin itfaiyedeki dosyalarının imzalandığı, rüşvet vermeyen kişilerin ise usule uygun olsalar dahi dosyalarının bekletilerek rüşvet vermeye zorlandıkları tespit edildi.