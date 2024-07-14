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İBB’den 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in babasına Türk bayrağı ayıbı: Görevimiz değil!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
13:35
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. O gece, FETÖ'cü hainlere karşı bedenini vatanına siper edenlerden birisi de 21 yaşındaki Batuhan Ergin'di. Ergin, hainler tarafından kalbinden vurularak şehadete erdi. Ancak kabri başındaki Türk bayrağı yıpranmasına rağmen İBB tarafından değiştirilmedi. Şehit babası Ahmet Ergin'e söyledikleri ise şoke etti: Bayrağı değiştirmek bizim görevimiz değil, onu da şehidin babası değiştirsin!