Haberler Yaşam İbrahim Erdemoğlu kimdir, kaç yaşında? Forbes 2023 listesine göre Türkiye'nin en zengini oldu! İbrahim Erdemoğlu ne iş yapıyor, serveti ne kadar?

Giriş Tarihi: 05.04.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 14:11

İbrahim Erdemoğlu serveti ve mesleği Forbes 2023 milyarderler listesinde yer almasının ardından araştırılmaya başlandı. Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un 2023 Milyarderler Listesi yayımlandı. Listede Türkiye'den 26 isim yer aldı. Başarılı iş insanı İbrahim Erdemoğlu, Türkiye'nin en zengin ismi olurken aynı zamanda dünyanın 497'nci en zengin insanı olarak belirlendi. Peki, İbrahim Erdemoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Forbes 2023 listesine göre Türkiye'nin en zengini İbrahim Erdemoğlu mesleği ne, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? İşte, detaylar.