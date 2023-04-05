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Haberler Yaşam İbrahim Erdemoğlu kimdir, kaç yaşında? Forbes 2023 listesine göre Türkiye'nin en zengini oldu! İbrahim Erdemoğlu ne iş yapıyor, serveti ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 14:11

İbrahim Erdemoğlu kimdir, kaç yaşında? Forbes 2023 listesine göre Türkiye'nin en zengini oldu! İbrahim Erdemoğlu ne iş yapıyor, serveti ne kadar?

İbrahim Erdemoğlu serveti ve mesleği Forbes 2023 milyarderler listesinde yer almasının ardından araştırılmaya başlandı. Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un 2023 Milyarderler Listesi yayımlandı. Listede Türkiye'den 26 isim yer aldı. Başarılı iş insanı İbrahim Erdemoğlu, Türkiye'nin en zengin ismi olurken aynı zamanda dünyanın 497'nci en zengin insanı olarak belirlendi. Peki, İbrahim Erdemoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Forbes 2023 listesine göre Türkiye'nin en zengini İbrahim Erdemoğlu mesleği ne, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? İşte, detaylar.

İbrahim Erdemoğlu kimdir, kaç yaşında? Forbes 2023 listesine göre Türkiye’nin en zengini oldu! İbrahim Erdemoğlu ne iş yapıyor, serveti ne kadar?

ABD merkezli dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2023 Milyarderler Listesi'ni yayımladı. İlk sırada LVMH'nin patronu Bernard Arnault'un bulunduğu listede bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Listeye göre, Türkiye'nin en zengin ismi İbrahim Erdemoğlu oldu. Bu gelişme sonrası başarılı iş insanı hayatı, kariyeri ve serveti ile en çok merak edilen isimler arasına girdi. Bu noktada İbrahim Erdemoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt aramaya başladı. Peki, İbrahim Erdemoğlu ne iş yapıyor, mesleği ne, serveti ne kadar? İşte, Türkiye'nin en zengini İbrahim Erdemoğlu serveti ve mesleği hakkında merak edilenler.

İbrahim Erdemoğlu kimdir, kaç yaşında? Forbes 2023 listesine göre Türkiye’nin en zengini oldu! İbrahim Erdemoğlu ne iş yapıyor, serveti ne kadar?

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İNSANI İBRAHİM ERDEMOĞLU OLDU!

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un 2023 Milyarderler Listesi yayımlandı. Listede bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı.

Yıllardır Türkiye'nin en zengin ismi unvanının sahibi olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, zirveyi Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'na bıraktı.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497'nci en zengin insanı olarak belirlendi.

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İbrahim Erdemoğlu kimdir, kaç yaşında? Forbes 2023 listesine göre Türkiye’nin en zengini oldu! İbrahim Erdemoğlu ne iş yapıyor, serveti ne kadar?

İBRAHİM ERDEMOĞLU SERVETİ NE KADAR?

Türkiye'nin en zengin milyarderi SASA Polyester'in sahibi İbrahim Erdemoğlu'nun servetinin toplam değeri 5 milyar 300 milyon dolar olarak açıklandı.

İbrahim Erdemoğlu kimdir, kaç yaşında? Forbes 2023 listesine göre Türkiye’nin en zengini oldu! İbrahim Erdemoğlu ne iş yapıyor, serveti ne kadar?

İBRAHİM ERDEMOĞLU KİMDİR?

1962 yılında Besni'de dünyaya gelen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, ilkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep'te bitirdi.

Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde tamamlayan İbrahim Erdemoğlu, baba mesleği olan halı ticaretine üniversite yıllarında başladı.

İş hayatına 1983 yılında başlayan Erdemoğlu, 1998 yılında Merinos Halı adlı tanınmış bir halı markasını kurdu. 2005 yılında ise köklü bir duvar halısı üreticisi olan Dinarsu arkasını Akkök Grup'tan devraldı.

İbrahim Erdemoğlu kimdir, kaç yaşında? Forbes 2023 listesine göre Türkiye’nin en zengini oldu! İbrahim Erdemoğlu ne iş yapıyor, serveti ne kadar?

Daha sonra, 2015 yılında polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden olan Sasa Polyester A.Ş.'nin hisselerinin yüzde 51'ini Sabancı Holding'den satın aldı.

Evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Erdemoğlu, Mehmet Erdemoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini hayata geçirdi.

Çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Erdemoğlu, cami, taziye evi, okul, müze, polis merkezi, öğrenci yurdu, park ve sağlık ocağı gibi birçok hediye yapının altına imza attı.

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