İÇ MİMARLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ATLAS ile İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!

İÇ MİMARLIK TABAN PUANLARI (4 YILLIK) ( SAY)
TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle İç Mimarlık taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
8+0
9+0
9+0
|7
8
9
9
|258.400 (2023)
252.573 (2022)
255.602 (2021)
220.000 (2020)
|320,95372
314,37189
261,01927
315,07656
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|14+0+0+0+0
20+0
15+0
17+0
|14
20
15
17
|358.297 (2023)
363.306 (2022)
376.670 (2021)
354.000 (2020)
|292,32520
280,13772
227,17518
266,69918
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Ücretli)
|SAY
|20+0+0+0+0
12+0
36+0
34+0
|20
12
2
33
|498.720 (2023)
456.646 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|265,27352
260,40687
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
60+2
60+2
|42
41
62
62
|70.499 (2023)
70.095 (2022)
73.718 (2021)
67.600 (2020)
|436,81096
435,03197
366,93190
435,09489
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)
(İSTANBUL) (Devlet)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2+0+0+0+0
7+0
—
—
|2
7
—
—
|79.527 (2023)
159.231 (2022)
— (2021)
— (2020)
|427,72564
359,92086
—
—
|MEF ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
7+0
7+0
7+0
|7
7
7
7
|96.455 (2023)
99.329 (2022)
94.215 (2021)
94.900 (2020)
|411,97018
406,17226
348,03028
404,93352
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|103.183 (2023)
101.162 (2022)
97.817 (2021)
88.600 (2020)
|406,13834
404,43238
345,02256
411,47169
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|13+0+2+0+1
15+0
15+0
15+0
|14
15
15
15
|110.150 (2023)
107.622 (2022)
107.530 (2021)
107.000 (2020)
|400,39826
398,63441
336,96438
392,33448
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+1+0+1
9+0
7+0
6+0
|11
9
7
6
|115.124 (2023)
83.665 (2022)
88.399 (2021)
78.600 (2020)
|396,49766
421,11155
353,15453
422,33434
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)
(İSTANBUL) (Devlet)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|4+0+0+0+0
8+0
—
—
|4
8
—
—
|137.197 (2023)
246.002 (2022)
— (2021)
— (2020)
|380,21261
317,00166
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|139.314 (2023)
130.958 (2022)
130.163 (2021)
119.000 (2020)
|378,77314
379,48456
320,26415
381,08364
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|144.024 (2023)
141.706 (2022)
140.744 (2021)
141.000 (2020)
|375,65863
371,67701
313,29944
362,44604
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0+1+0+1
13+0
11+0
9+0
|14
13
11
9
|146.607 (2023)
150.317 (2022)
135.482 (2021)
141.000 (2020)
|373,97222
365,84262
316,71838
362,69408
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
10+0
9+0
9+0
|4
10
9
9
|163.824 (2023)
174.131 (2022)
164.218 (2021)
159.000 (2020)
|363,41771
351,06015
299,62538
349,54239
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|20+1+0+1+0
70+2
70+2
70+2
|22
72
72
72
|170.017 (2023)
192.646 (2022)
188.307 (2021)
165.000 (2020)
|359,84769
340,95197
287,43822
345,34366
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
13+0
12+0
12+0
|13
13
12
12
|175.747 (2023)
169.461 (2022)
169.972 (2021)
169.000 (2020)
|356,66271
353,79629
296,56537
342,85332
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
7+0
12+0
12+0
|9
7
12
12
|177.880 (2023)
171.528 (2022)
184.756 (2021)
167.000 (2020)
|355,57033
352,56812
289,16284
344,42084
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
11+0
11+0
10+0
|7
11
11
10
|181.913 (2023)
191.205 (2022)
198.202 (2021)
173.000 (2020)
|353,46789
341,72403
283,03457
340,73649
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
7+0
12+0
15+0
|9
7
12
15
|190.969 (2023)
179.793 (2022)
201.641 (2021)
185.000 (2020)
|348,91141
347,85590
281,49032
332,99958
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)
(İSTANBUL) (Devlet)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10+0+0+0+0
15+0
—
—
|10
15
—
—
|193.454 (2023)
359.661 (2022)
— (2021)
— (2020)
|347,70034
281,05222
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|15+0+2+0+1
16+0
15+0
14+0
|16
16
15
14
|200.139 (2023)
193.569 (2022)
200.768 (2021)
175.000 (2020)
|344,49609
340,48017
281,89348
339,25030
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|207.373 (2023)
212.186 (2022)
214.232 (2021)
178.000 (2020)
|341,13981
331,47331
276,23145
337,12356
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
7+0
11+0
10+0
|9
7
11
10
|213.479 (2023)
201.972 (2022)
229.942 (2021)
204.000 (2020)
|338,46643
336,35460
270,01348
322,94914
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
3+0
6+0
—
|5
3
6
—
|234.120 (2023)
208.760 (2022)
261.538 (2021)
— (2020)
|329,96141
333,06493
259,11249
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|240.940 (2023)
244.417 (2022)
228.840 (2021)
197.000 (2020)
|327,33075
317,62211
270,44135
326,25391
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
5+0
—
—
|6
5
—
—
|246.043 (2023)
245.933 (2022)
— (2021)
— (2020)
|325,41799
317,03164
—
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
6+0
6+0
6+0
|8
6
6
6
|249.640 (2023)
196.357 (2022)
201.023 (2021)
194.000 (2020)
|324,09969
339,10682
281,76981
328,20726
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|10+0+1+0+1
9+0
9+0
8+0
|11
9
9
8
|252.350 (2023)
215.458 (2022)
223.085 (2021)
200.000 (2020)
|323,13030
329,95940
272,66823
325,05911
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
8+0
9+0
9+0
|7
8
9
9
|258.400 (2023)
252.573 (2022)
255.602 (2021)
220.000 (2020)
|320,95372
314,37189
261,01927
315,07656
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
8+0
11+0
10+0
|9
8
11
10
|260.548 (2023)
229.277 (2022)
230.631 (2021)
221.000 (2020)
|320,22363
323,87260
269,74291
314,46228
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
8+0
10+0
8+0
|8
8
10
8
|264.214 (2023)
238.005 (2022)
253.435 (2021)
234.000 (2020)
|318,94588
320,23346
261,73364
308,28041
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|73
72
72
72
|268.594 (2023)
263.207 (2022)
252.669 (2021)
215.000 (2020)
|317,48564
310,42085
261,97080
317,43516
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
5+0
7+0
8+0
|6
5
7
8
|280.054 (2023)
267.416 (2022)
310.691 (2021)
244.000 (2020)
|313,72380
308,90655
244,98009
303,91530
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
—
|54
52
52
—
|280.371 (2023)
285.499 (2022)
305.633 (2021)
— (2020)
|313,62203
302,62853
246,32221
—
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
4+0
6+0
5+0
|5
4
6
5
|283.257 (2023)
272.974 (2022)
279.630 (2021)
279.000 (2020)
|312,69929
306,94640
253,56052
290,44903
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
—
|42
41
41
—
|283.319 (2023)
292.672 (2022)
313.428 (2021)
— (2020)
|312,67711
300,29212
244,26755
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|65+2+0+2+16
65+2
65+2
65+2
|85
67
67
67
|286.743 (2023)
279.039 (2022)
279.202 (2021)
239.000 (2020)
|311,62215
304,85697
253,67913
306,09595
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(YALOVA) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2
|63
62
62
52
|303.419 (2023)
298.637 (2022)
300.318 (2021)
254.000 (2020)
|306,67158
298,36679
247,76375
300,06773
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
—
—
|42
41
—
—
|305.826 (2023)
319.112 (2022)
— (2021)
— (2020)
|305,98332
292,12826
—
—
|KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
7+0
5+0
15+0
|5
7
5
15
|309.763 (2023)
290.534 (2022)
260.870 (2021)
236.000 (2020)
|304,88294
300,98443
259,32641
307,30809
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|73
72
72
72
|316.147 (2023)
309.024 (2022)
307.882 (2021)
268.000 (2020)
|303,13051
295,14873
245,72969
294,46450
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+0+0+0
15+0
6+0
5+0
|10
15
6
5
|317.202 (2023)
318.394 (2022)
316.870 (2021)
309.000 (2020)
|302,83346
292,33742
243,39860
280,06885
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|İç Mimarlık
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
—
|54
52
52
—
|320.838 (2023)
325.563 (2022)
353.093 (2021)
— (2020)
|301,84705
290,28438
234,64681
—
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş)
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|30+1+0+1+0
30+1
—
—
|31
31
—
—
|331.460 (2023)
339.890 (2022)
— (2021)
— (2020)
|298,99323
286,27442
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
—
|64
62
62
—
|338.374 (2023)
333.892 (2022)
350.274 (2021)
— (2020)
|297,21016
287,93134
235,32945
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|9+0+0+0+0
10+0
7+0
5+0
|9
10
7
5
|344.331 (2023)
359.823 (2022)
348.741 (2021)
313.000 (2020)
|295,71982
281,01378
235,69497
278,73271
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)
|İç Mimarlık
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|60+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|346.533 (2023)
335.018 (2022)
327.160 (2021)
299.000 (2020)
|295,17461
287,61878
240,83429
283,35578
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|14+0+0+0+0
20+0
15+0
17+0
|14
20
15
17
|358.297 (2023)
363.306 (2022)
376.670 (2021)
354.000 (2020)
|292,32520
280,13772
227,17518
266,69918
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(HATAY) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2
|79
62
62
62
|378.087 (2023)
334.431 (2022)
327.879 (2021)
326.000 (2020)
|287,78806
287,77856
240,65834
274,89118
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|57+0+0+0+0
57+0
59+0
51+0
|57
57
59
51
|380.765 (2023)
380.727 (2022)
366.176 (2021)
355.000 (2020)
|287,16518
275,94612
231,19055
266,65190
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|58+0+0+0+0
50+0
42+0
34+0
|58
50
42
34
|392.510 (2023)
299.854 (2022)
311.813 (2021)
297.000 (2020)
|284,63943
297,97808
244,67550
284,15105
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|65+0+0+0+0
70+0
70+0
70+0
|65
70
70
70
|395.608 (2023)
311.301 (2022)
328.437 (2021)
317.000 (2020)
|283,97742
294,47343
240,52256
277,63890
|MEF ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|35+0+0+0+0
39+0
39+0
39+0
|35
39
39
39
|407.238 (2023)
303.611 (2022)
353.979 (2021)
333.000 (2020)
|281,55152
296,80830
234,42131
272,66226
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+0+0+0
5+0
5+0
3+0
|5
5
4
3
|414.493 (2023)
457.803 (2022)
Dolmadı (2021)
402.000 (2020)
|280,09697
260,19556
Dolmadı
255,09423
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|8+0+0+0+0
10+0
12+0
10+0
|8
10
4
10
|430.830 (2023)
535.826 (2022)
Dolmadı (2021)
627.000 (2020)
|276,96669
247,91804
Dolmadı
218,84310
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|12+0+0+0+0
—
—
—
|12
—
—
—
|438.808 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|275,48986
—
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|13+0+0+0+0
10+0
11+0
20+0
|13
10
3
20
|439.337 (2023)
512.989 (2022)
Dolmadı (2021)
655.000 (2020)
|275,39221
251,19798
Dolmadı
214,76803
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|12+0+0+0+0
15+0
25+0
20+0
|12
15
9
20
|443.696 (2023)
538.905 (2022)
Dolmadı (2021)
571.000 (2020)
|274,58871
247,49575
Dolmadı
225,54553
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|16+0+0+0+0
8+0
27+0
17+0
|16
8
2
17
|447.273 (2023)
453.310 (2022)
Dolmadı (2021)
689.000 (2020)
|273,96238
260,99972
Dolmadı
195,75932
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|83+0+0+0+0
74+0
68+0
68+0
|83
74
52
68
|455.036 (2023)
418.795 (2022)
Dolmadı (2021)
383.000 (2020)
|272,55842
267,65665
Dolmadı
259,42273
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|13+0+0+0+0
10+0
9+0
20+0
|13
10
1
20
|471.161 (2023)
530.783 (2022)
Dolmadı (2021)
632.000 (2020)
|269,75553
248,62651
Dolmadı
218,25844
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Ücretli)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
—
1
|478.919 (2023)
464.867 (2022)
Dolmadı (2021)
502.000 (2020)
|268,44926
258,95528
Dolmadı
235,62877
|MEF ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|4+0+0+0+0
—
—
—
|4
—
—
—
|482.433 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|267,85795
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|20+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0
|20
15
15
15
|487.985 (2023)
351.839 (2022)
377.006 (2021)
390.000 (2020)
|266,95964
283,07283
227,00430
257,80322
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Ücretli)
|SAY
|20+0+0+0+0
12+0
36+0
34+0
|20
12
2
33
|498.720 (2023)
456.646 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|265,27352
260,40687
Dolmadı
Dolmadı
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(%25 İndirimli)
|SAY
|9+0+0+0+0
19+0
—
—
|9
19
—
—
|501.778 (2023)
504.606 (2022)
— (2021)
— (2020)
|264,78536
252,46990
—
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|50+0+0+0+0
41+0
60+0
53+0
|50
41
16
53
|501.965 (2023)
456.603 (2022)
Dolmadı (2021)
483.000 (2020)
|264,75942
260,41608
Dolmadı
238,80054
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|44+0+0+0+0
36+0
35+0
35+0
|44
36
13
35
|523.252 (2023)
457.965 (2022)
Dolmadı (2021)
500.000 (2020)
|261,55587
260,16937
Dolmadı
235,88661
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|93+0+0+0+0
92+0
85+0
76+0
|93
92
85
76
|539.757 (2023)
382.314 (2022)
373.830 (2021)
371.000 (2020)
|259,18564
275,57603
228,47751
262,34084
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|25+0+0+0+0
19+0
—
—
|25
19
—
—
|544.943 (2023)
469.114 (2022)
— (2021)
— (2020)
|258,46475
258,21291
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|14+0+0+0+0
7+0
7+0
8+0
|14
7
2
2
|549.517 (2023)
579.893 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|257,83689
242,16190
Dolmadı
Dolmadı
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|47+0+0+0+0
39+0
59+0
55+0
|47
39
21
55
|556.345 (2023)
415.738 (2022)
Dolmadı (2021)
431.000 (2020)
|256,91386
268,28927
Dolmadı
248,81905
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Ücretli)
|SAY
|2+0+0+0+0
—
—
—
|2
—
—
—
|559.388 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|256,50039
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|9+0+0+0+0
5+0
9+0
10+0
|9
5
—
6
|566.668 (2023)
612.660 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|255,55168
238,29752
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|İç Mimarlık
(Ücretli)
|SAY
|12+0+0+0+0
5+0
29+0
21+0
|12
5
—
14
|572.909 (2023)
464.603 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|254,74965
259,00081
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
43+0
—
—
|51
43
—
—
|611.825 (2023)
495.693 (2022)
— (2021)
— (2020)
|249,87244
253,85811
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Ücretli)
|SAY
|21+0+0+0+0
39+0
2+0
3+0
|21
39
—
3
|645.251 (2023)
709.616 (2022)
Dolmadı (2021)
441.000 (2020)
|246,04271
228,31171
Dolmadı
246,77255
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Ücretli)
|SAY
|2+0+0+0+0
1+0
—
—
|2
1
—
—
|646.768 (2023)
507.790 (2022)
— (2021)
— (2020)
|245,88170
251,98735
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|18+0+0+0+0
15+0
15+0
20+0
|18
15
—
5
|647.114 (2023)
749.353 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|245,84461
224,72482
Dolmadı
Dolmadı
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|34+0+0+0+0
25+0
5+0
12+0
|34
25
5
12
|655.064 (2023)
442.338 (2022)
379.282 (2021)
446.000 (2020)
|244,96768
263,02988
225,65296
245,73491
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
43+0
—
—
|51
43
—
—
|656.055 (2023)
450.796 (2022)
— (2021)
— (2020)
|244,86567
261,44639
—
—
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
43+0
—
—
|51
43
—
—
|683.358 (2023)
441.523 (2022)
— (2021)
— (2020)
|241,97123
263,17650
—
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|34+0+0+0+0
25+0
43+0
47+0
|34
25
2
47
|735.115 (2023)
574.522 (2022)
Dolmadı (2021)
558.000 (2020)
|236,84807
242,81636
Dolmadı
227,16925
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|13+0+0+0+0
10+0
7+0
—
|13
10
—
—
|749.066 (2023)
782.043 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|235,52593
221,87632
Dolmadı
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|13+0+0+0+0
10+0
11+0
—
|13
10
—
—
|755.004 (2023)
787.020 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|234,97257
221,45688
Dolmadı
—
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|32+0+0+0+0
24+0
—
—
|32
24
—
—
|762.249 (2023)
504.073 (2022)
— (2021)
— (2020)
|234,31246
252,54864
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|18+0+0+0+0
—
—
—
|18
—
—
—
|771.811 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|233,43846
—
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|32+0+0+0+0
20+0
18+0
10+0
|32
20
—
6
|817.871 (2023)
807.176 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|229,42447
219,78488
Dolmadı
Dolmadı
|KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Ücretli)
|SAY
|25+0+0+0+0
—
—
—
|25
—
—
—
|842.286 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|227,37275
—
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|İç Mimarlık
(Ücretli)
|SAY
|14+0+0+0+0
10+0
11+0
—
|14
10
—
—
|871.639 (2023)
1.021.150 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|224,96613
203,34750
Dolmadı
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|32+0+0+0+0
32+0
40+0
47+0
|32
32
4
47
|880.951 (2023)
478.331 (2022)
Dolmadı (2021)
530.000 (2020)
|224,20652
256,63671
Dolmadı
231,05034
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(Ücretli)
|SAY
|10+0+0+0+0
—
—
—
|10
—
—
—
|890.243 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|223,45336
—
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20+0+0+0+0
10+0
5+0
—
|20
10
—
—
|894.902 (2023)
913.702 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|223,08199
211,33874
Dolmadı
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|14+0+0+0+0
10+0
8+0
—
|14
10
—
—
|925.934 (2023)
1.188.911 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|220,62219
191,04514
Dolmadı
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İç Mimarlık
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0+0+0+0
1+0
2+0
—
|2
1
—
—
|1.022.454 (2023)
604.813 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|213,13437
239,19039
Dolmadı
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|59+0+0+0+0
51+0
51+0
42+0
|59
51
25
42
|1.057.313 (2023)
467.166 (2022)
Dolmadı (2021)
417.000 (2020)
|210,46520
258,55063
Dolmadı
251,63309