Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İÇ MİMARLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ATLAS ile İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:41

İÇ MİMARLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ATLAS ile İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!

Üniversite adayları için büyük bir merakla beklenen iç mimarlık fakültesi taban puanları yakından takip ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce genç, mekânları estetik ve işlevsellik açısından dönüştürmek için eğitim almayı hedefliyor. Puanlar, geleceğin iç mimarlarını belirleyecek olan kritik bir ölçüt olarak karşımıza çıkıyor. İşte, ÖSYM ve YÖK ATLAS ile İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi yayında!

İÇ MİMARLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ATLAS ile İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!

İç mimarlık fakültelerine duyulan ilgi her geçen yıl artarken, taban puanlarının da bu talebi karşılamak üzere şekillendiğini görüyoruz. Adaylar, aldıkları puanlarla geleceklerini planlarken, hangi iç mimarlık fakültesinin kendilerine en uygun olduğunu değerlendiriyorlar. Bu kapsamda ÖSYM ve YÖK ATLAS ile İç Mimarlık taban puanlarını adaylar mercek altına aldı. İşte, iç Mimarlık taban puanları 2024!

İÇ MİMARLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ATLAS ile İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!

İÇ MİMARLIK TABAN PUANLARI (4 YILLIK) ( SAY)

TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle İç Mimarlık taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
8+0
9+0
9+0		 7
8
9
9		 258.400 (2023)
252.573 (2022)
255.602 (2021)
220.000 (2020)		 320,95372
314,37189
261,01927
315,07656
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 14+0+0+0+0
20+0
15+0
17+0		 14
20
15
17		 358.297 (2023)
363.306 (2022)
376.670 (2021)
354.000 (2020)		 292,32520
280,13772
227,17518
266,69918
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Ücretli)		 SAY 20+0+0+0+0
12+0
36+0
34+0		 20
12
2
33		 498.720 (2023)
456.646 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 265,27352
260,40687
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 40+1+0+1+0
40+1
60+2
60+2		 42
41
62
62		 70.499 (2023)
70.095 (2022)
73.718 (2021)
67.600 (2020)		 436,81096
435,03197
366,93190
435,09489
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)
(İSTANBUL) (Devlet)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 2+0+0+0+0
7+0

 2
7

 79.527 (2023)
159.231 (2022)
— (2021)
— (2020)		 427,72564
359,92086
MEF ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1
7+0
7+0
7+0		 7
7
7
7		 96.455 (2023)
99.329 (2022)
94.215 (2021)
94.900 (2020)		 411,97018
406,17226
348,03028
404,93352
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 103.183 (2023)
101.162 (2022)
97.817 (2021)
88.600 (2020)		 406,13834
404,43238
345,02256
411,47169
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 13+0+2+0+1
15+0
15+0
15+0		 14
15
15
15		 110.150 (2023)
107.622 (2022)
107.530 (2021)
107.000 (2020)		 400,39826
398,63441
336,96438
392,33448
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+1+0+1
9+0
7+0
6+0		 11
9
7
6		 115.124 (2023)
83.665 (2022)
88.399 (2021)
78.600 (2020)		 396,49766
421,11155
353,15453
422,33434
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)
(İSTANBUL) (Devlet)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 4+0+0+0+0
8+0

 4
8

 137.197 (2023)
246.002 (2022)
— (2021)
— (2020)		 380,21261
317,00166
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 139.314 (2023)
130.958 (2022)
130.163 (2021)
119.000 (2020)		 378,77314
379,48456
320,26415
381,08364
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 144.024 (2023)
141.706 (2022)
140.744 (2021)
141.000 (2020)		 375,65863
371,67701
313,29944
362,44604
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0+1+0+1
13+0
11+0
9+0		 14
13
11
9		 146.607 (2023)
150.317 (2022)
135.482 (2021)
141.000 (2020)		 373,97222
365,84262
316,71838
362,69408
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
10+0
9+0
9+0		 4
10
9
9		 163.824 (2023)
174.131 (2022)
164.218 (2021)
159.000 (2020)		 363,41771
351,06015
299,62538
349,54239
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 20+1+0+1+0
70+2
70+2
70+2		 22
72
72
72		 170.017 (2023)
192.646 (2022)
188.307 (2021)
165.000 (2020)		 359,84769
340,95197
287,43822
345,34366
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
13+0
12+0
12+0		 13
13
12
12		 175.747 (2023)
169.461 (2022)
169.972 (2021)
169.000 (2020)		 356,66271
353,79629
296,56537
342,85332
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
7+0
12+0
12+0		 9
7
12
12		 177.880 (2023)
171.528 (2022)
184.756 (2021)
167.000 (2020)		 355,57033
352,56812
289,16284
344,42084
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
11+0
11+0
10+0		 7
11
11
10		 181.913 (2023)
191.205 (2022)
198.202 (2021)
173.000 (2020)		 353,46789
341,72403
283,03457
340,73649
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
7+0
12+0
15+0		 9
7
12
15		 190.969 (2023)
179.793 (2022)
201.641 (2021)
185.000 (2020)		 348,91141
347,85590
281,49032
332,99958
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)
(İSTANBUL) (Devlet)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 10+0+0+0+0
15+0

 10
15

 193.454 (2023)
359.661 (2022)
— (2021)
— (2020)		 347,70034
281,05222
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 15+0+2+0+1
16+0
15+0
14+0		 16
16
15
14		 200.139 (2023)
193.569 (2022)
200.768 (2021)
175.000 (2020)		 344,49609
340,48017
281,89348
339,25030
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 207.373 (2023)
212.186 (2022)
214.232 (2021)
178.000 (2020)		 341,13981
331,47331
276,23145
337,12356
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
7+0
11+0
10+0		 9
7
11
10		 213.479 (2023)
201.972 (2022)
229.942 (2021)
204.000 (2020)		 338,46643
336,35460
270,01348
322,94914
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
3+0
6+0
 5
3
6
 234.120 (2023)
208.760 (2022)
261.538 (2021)
— (2020)		 329,96141
333,06493
259,11249
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 240.940 (2023)
244.417 (2022)
228.840 (2021)
197.000 (2020)		 327,33075
317,62211
270,44135
326,25391
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
5+0

 6
5

 246.043 (2023)
245.933 (2022)
— (2021)
— (2020)		 325,41799
317,03164
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
6+0
6+0
6+0		 8
6
6
6		 249.640 (2023)
196.357 (2022)
201.023 (2021)
194.000 (2020)		 324,09969
339,10682
281,76981
328,20726
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 10+0+1+0+1
9+0
9+0
8+0		 11
9
9
8		 252.350 (2023)
215.458 (2022)
223.085 (2021)
200.000 (2020)		 323,13030
329,95940
272,66823
325,05911
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
8+0
9+0
9+0		 7
8
9
9		 258.400 (2023)
252.573 (2022)
255.602 (2021)
220.000 (2020)		 320,95372
314,37189
261,01927
315,07656
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
8+0
11+0
10+0		 9
8
11
10		 260.548 (2023)
229.277 (2022)
230.631 (2021)
221.000 (2020)		 320,22363
323,87260
269,74291
314,46228
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
8+0
10+0
8+0		 8
8
10
8		 264.214 (2023)
238.005 (2022)
253.435 (2021)
234.000 (2020)		 318,94588
320,23346
261,73364
308,28041
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 73
72
72
72		 268.594 (2023)
263.207 (2022)
252.669 (2021)
215.000 (2020)		 317,48564
310,42085
261,97080
317,43516
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
5+0
7+0
8+0		 6
5
7
8		 280.054 (2023)
267.416 (2022)
310.691 (2021)
244.000 (2020)		 313,72380
308,90655
244,98009
303,91530
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 50+2+0+2+0
50+2
50+2
 54
52
52
 280.371 (2023)
285.499 (2022)
305.633 (2021)
— (2020)		 313,62203
302,62853
246,32221
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
4+0
6+0
5+0		 5
4
6
5		 283.257 (2023)
272.974 (2022)
279.630 (2021)
279.000 (2020)		 312,69929
306,94640
253,56052
290,44903
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 40+1+0+1+0
40+1
40+1
 42
41
41
 283.319 (2023)
292.672 (2022)
313.428 (2021)
— (2020)		 312,67711
300,29212
244,26755
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 65+2+0+2+16
65+2
65+2
65+2		 85
67
67
67		 286.743 (2023)
279.039 (2022)
279.202 (2021)
239.000 (2020)		 311,62215
304,85697
253,67913
306,09595
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(YALOVA) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2		 63
62
62
52		 303.419 (2023)
298.637 (2022)
300.318 (2021)
254.000 (2020)		 306,67158
298,36679
247,76375
300,06773
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 40+1+0+1+0
40+1

 42
41

 305.826 (2023)
319.112 (2022)
— (2021)
— (2020)		 305,98332
292,12826
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
7+0
5+0
15+0		 5
7
5
15		 309.763 (2023)
290.534 (2022)
260.870 (2021)
236.000 (2020)		 304,88294
300,98443
259,32641
307,30809
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 73
72
72
72		 316.147 (2023)
309.024 (2022)
307.882 (2021)
268.000 (2020)		 303,13051
295,14873
245,72969
294,46450
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+0+0+0
15+0
6+0
5+0		 10
15
6
5		 317.202 (2023)
318.394 (2022)
316.870 (2021)
309.000 (2020)		 302,83346
292,33742
243,39860
280,06885
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 İç Mimarlık
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 50+2+0+2+0
50+2
50+2
 54
52
52
 320.838 (2023)
325.563 (2022)
353.093 (2021)
— (2020)		 301,84705
290,28438
234,64681
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş)
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 30+1+0+1+0
30+1

 31
31

 331.460 (2023)
339.890 (2022)
— (2021)
— (2020)		 298,99323
286,27442
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
 64
62
62
 338.374 (2023)
333.892 (2022)
350.274 (2021)
— (2020)		 297,21016
287,93134
235,32945
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 9+0+0+0+0
10+0
7+0
5+0		 9
10
7
5		 344.331 (2023)
359.823 (2022)
348.741 (2021)
313.000 (2020)		 295,71982
281,01378
235,69497
278,73271
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)		 İç Mimarlık
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 60+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 346.533 (2023)
335.018 (2022)
327.160 (2021)
299.000 (2020)		 295,17461
287,61878
240,83429
283,35578
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 14+0+0+0+0
20+0
15+0
17+0		 14
20
15
17		 358.297 (2023)
363.306 (2022)
376.670 (2021)
354.000 (2020)		 292,32520
280,13772
227,17518
266,69918
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(HATAY) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2		 79
62
62
62		 378.087 (2023)
334.431 (2022)
327.879 (2021)
326.000 (2020)		 287,78806
287,77856
240,65834
274,89118
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 57+0+0+0+0
57+0
59+0
51+0		 57
57
59
51		 380.765 (2023)
380.727 (2022)
366.176 (2021)
355.000 (2020)		 287,16518
275,94612
231,19055
266,65190
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 58+0+0+0+0
50+0
42+0
34+0		 58
50
42
34		 392.510 (2023)
299.854 (2022)
311.813 (2021)
297.000 (2020)		 284,63943
297,97808
244,67550
284,15105
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 65+0+0+0+0
70+0
70+0
70+0		 65
70
70
70		 395.608 (2023)
311.301 (2022)
328.437 (2021)
317.000 (2020)		 283,97742
294,47343
240,52256
277,63890
MEF ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 35+0+0+0+0
39+0
39+0
39+0		 35
39
39
39		 407.238 (2023)
303.611 (2022)
353.979 (2021)
333.000 (2020)		 281,55152
296,80830
234,42131
272,66226
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+0+0+0
5+0
5+0
3+0		 5
5
4
3		 414.493 (2023)
457.803 (2022)
Dolmadı (2021)
402.000 (2020)		 280,09697
260,19556
Dolmadı
255,09423
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 8+0+0+0+0
10+0
12+0
10+0		 8
10
4
10		 430.830 (2023)
535.826 (2022)
Dolmadı (2021)
627.000 (2020)		 276,96669
247,91804
Dolmadı
218,84310
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 12+0+0+0+0


 12


 438.808 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 275,48986
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 13+0+0+0+0
10+0
11+0
20+0		 13
10
3
20		 439.337 (2023)
512.989 (2022)
Dolmadı (2021)
655.000 (2020)		 275,39221
251,19798
Dolmadı
214,76803
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 12+0+0+0+0
15+0
25+0
20+0		 12
15
9
20		 443.696 (2023)
538.905 (2022)
Dolmadı (2021)
571.000 (2020)		 274,58871
247,49575
Dolmadı
225,54553
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 16+0+0+0+0
8+0
27+0
17+0		 16
8
2
17		 447.273 (2023)
453.310 (2022)
Dolmadı (2021)
689.000 (2020)		 273,96238
260,99972
Dolmadı
195,75932
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 83+0+0+0+0
74+0
68+0
68+0		 83
74
52
68		 455.036 (2023)
418.795 (2022)
Dolmadı (2021)
383.000 (2020)		 272,55842
267,65665
Dolmadı
259,42273
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 13+0+0+0+0
10+0
9+0
20+0		 13
10
1
20		 471.161 (2023)
530.783 (2022)
Dolmadı (2021)
632.000 (2020)		 269,75553
248,62651
Dolmadı
218,25844
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Ücretli)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0		 1
1

1		 478.919 (2023)
464.867 (2022)
Dolmadı (2021)
502.000 (2020)		 268,44926
258,95528
Dolmadı
235,62877
MEF ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 4+0+0+0+0


 4


 482.433 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 267,85795
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 20+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0		 20
15
15
15		 487.985 (2023)
351.839 (2022)
377.006 (2021)
390.000 (2020)		 266,95964
283,07283
227,00430
257,80322
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Ücretli)		 SAY 20+0+0+0+0
12+0
36+0
34+0		 20
12
2
33		 498.720 (2023)
456.646 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 265,27352
260,40687
Dolmadı
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(%25 İndirimli)		 SAY 9+0+0+0+0
19+0

 9
19

 501.778 (2023)
504.606 (2022)
— (2021)
— (2020)		 264,78536
252,46990
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 50+0+0+0+0
41+0
60+0
53+0		 50
41
16
53		 501.965 (2023)
456.603 (2022)
Dolmadı (2021)
483.000 (2020)		 264,75942
260,41608
Dolmadı
238,80054
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 44+0+0+0+0
36+0
35+0
35+0		 44
36
13
35		 523.252 (2023)
457.965 (2022)
Dolmadı (2021)
500.000 (2020)		 261,55587
260,16937
Dolmadı
235,88661
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 93+0+0+0+0
92+0
85+0
76+0		 93
92
85
76		 539.757 (2023)
382.314 (2022)
373.830 (2021)
371.000 (2020)		 259,18564
275,57603
228,47751
262,34084
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 25+0+0+0+0
19+0

 25
19

 544.943 (2023)
469.114 (2022)
— (2021)
— (2020)		 258,46475
258,21291
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 14+0+0+0+0
7+0
7+0
8+0		 14
7
2
2		 549.517 (2023)
579.893 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 257,83689
242,16190
Dolmadı
Dolmadı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 47+0+0+0+0
39+0
59+0
55+0		 47
39
21
55		 556.345 (2023)
415.738 (2022)
Dolmadı (2021)
431.000 (2020)		 256,91386
268,28927
Dolmadı
248,81905
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Ücretli)		 SAY 2+0+0+0+0


 2


 559.388 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 256,50039
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 9+0+0+0+0
5+0
9+0
10+0		 9
5

6		 566.668 (2023)
612.660 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 255,55168
238,29752
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 İç Mimarlık
(Ücretli)		 SAY 12+0+0+0+0
5+0
29+0
21+0		 12
5

14		 572.909 (2023)
464.603 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 254,74965
259,00081
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
43+0

 51
43

 611.825 (2023)
495.693 (2022)
— (2021)
— (2020)		 249,87244
253,85811
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Ücretli)		 SAY 21+0+0+0+0
39+0
2+0
3+0		 21
39

3		 645.251 (2023)
709.616 (2022)
Dolmadı (2021)
441.000 (2020)		 246,04271
228,31171
Dolmadı
246,77255
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Ücretli)		 SAY 2+0+0+0+0
1+0

 2
1

 646.768 (2023)
507.790 (2022)
— (2021)
— (2020)		 245,88170
251,98735
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 18+0+0+0+0
15+0
15+0
20+0		 18
15

5		 647.114 (2023)
749.353 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 245,84461
224,72482
Dolmadı
Dolmadı
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 34+0+0+0+0
25+0
5+0
12+0		 34
25
5
12		 655.064 (2023)
442.338 (2022)
379.282 (2021)
446.000 (2020)		 244,96768
263,02988
225,65296
245,73491
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
43+0

 51
43

 656.055 (2023)
450.796 (2022)
— (2021)
— (2020)		 244,86567
261,44639
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
43+0

 51
43

 683.358 (2023)
441.523 (2022)
— (2021)
— (2020)		 241,97123
263,17650
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 34+0+0+0+0
25+0
43+0
47+0		 34
25
2
47		 735.115 (2023)
574.522 (2022)
Dolmadı (2021)
558.000 (2020)		 236,84807
242,81636
Dolmadı
227,16925
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 13+0+0+0+0
10+0
7+0
 13
10

 749.066 (2023)
782.043 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 235,52593
221,87632
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 13+0+0+0+0
10+0
11+0
 13
10

 755.004 (2023)
787.020 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 234,97257
221,45688
Dolmadı
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 32+0+0+0+0
24+0

 32
24

 762.249 (2023)
504.073 (2022)
— (2021)
— (2020)		 234,31246
252,54864
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 18+0+0+0+0


 18


 771.811 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 233,43846
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 32+0+0+0+0
20+0
18+0
10+0		 32
20

6		 817.871 (2023)
807.176 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 229,42447
219,78488
Dolmadı
Dolmadı
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Ücretli)		 SAY 25+0+0+0+0


 25


 842.286 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 227,37275
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 İç Mimarlık
(Ücretli)		 SAY 14+0+0+0+0
10+0
11+0
 14
10

 871.639 (2023)
1.021.150 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 224,96613
203,34750
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 32+0+0+0+0
32+0
40+0
47+0		 32
32
4
47		 880.951 (2023)
478.331 (2022)
Dolmadı (2021)
530.000 (2020)		 224,20652
256,63671
Dolmadı
231,05034
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(Ücretli)		 SAY 10+0+0+0+0


 10


 890.243 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 223,45336
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 20+0+0+0+0
10+0
5+0
 20
10

 894.902 (2023)
913.702 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 223,08199
211,33874
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 14+0+0+0+0
10+0
8+0
 14
10

 925.934 (2023)
1.188.911 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 220,62219
191,04514
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İç Mimarlık
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0+0+0+0
1+0
2+0
 2
1

 1.022.454 (2023)
604.813 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 213,13437
239,19039
Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 59+0+0+0+0
51+0
51+0
42+0		 59
51
25
42		 1.057.313 (2023)
467.166 (2022)
Dolmadı (2021)
417.000 (2020)		 210,46520
258,55063
Dolmadı
251,63309
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İÇ MİMARLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ATLAS ile İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İÇ MİMARLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ATLAS ile İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!
İÇ MİMARLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ATLAS ile İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!
SON DAKİKA