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Haberler Yaşam Icardi'nin iddia edilen yeni sevgilisi! China Suarez kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:19

Icardi'nin iddia edilen yeni sevgilisi! China Suarez kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin adı, son günlerde Arjantinli ünlü isim China Suarez ile anılıyor. Sosyal medyada dolaşan iddialar, ikili arasında bir yakınlığa işaret ederken, China Suarez'in kim olduğu ve ne iş yaptığı merak konusu oldu. İşte, Icardi'nin iddia edilen yeni sevgilisi hakkında detaylar...

Icardi’nin iddia edilen yeni sevgilisi! China Suarez kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Mauro Icardi'nin özel hayatı, Arjantinli oyuncu ve model China Suarez ile gündemde. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu iddiaların ardından China Suarez'in yaşı, kariyeri ve hayatı hakkına detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, China Suarez kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, detaylar...

Icardi’nin iddia edilen yeni sevgilisi! China Suarez kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

ICARDİ'NİN İDDİA EDİLEN YENİ SEVGİLİSİ!

China Suarez ile Mauro Icardi'nin ilişkisi gündemde. Yıldız futbolcunun sevgilisi China Suarez, son olarak Icardi'nin kardeşlerinin sosyal medyada takibe aldı.

Icardi'nin özel hayatına dair gelişmeler sonrasında China Suarez yaşı, mesleği, kariyeri ile araştırılan konular arasına girdi.

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Icardi’nin iddia edilen yeni sevgilisi! China Suarez kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

ICARDİ'DEN PAYLAŞIM

Wanda Nara ile ayrılan Icardi'nin yeni sevgilisinin China Suarez olduğu iddiaları gündemde yer alıyordu.

Arjantinli yıldız sosyal medya hesabından China Suarez'li paylaşımlar yaptı.

Icardi’nin iddia edilen yeni sevgilisi! China Suarez kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

China Suarez'in çocuklarıyla olan fotoğraflarını paylaşan Icardi, 'Sevgi̇ her zaman nefrete karşı kazanır' ifadelerine de yer verdi.

Icardi’nin iddia edilen yeni sevgilisi! China Suarez kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

CHINA SUAREZ KİMDİR?

Daha çok Eugenia Suárez veya China Suárez olarak bilinen María Eugenia Suárez, 9 Mart 1992'de doğdu.

Suárez, Buenos Aires şehrinde Guillermo Suárez ve Marcela Riveiro Mitsumori'nin kızı olarak dünyaya geldi. Agustín Suárez adında bir ağabeyi var. Anneannesi Marta Mitsumori Arjantin'de doğmuştur ve Japon asıllıdır. Suárez'in Japonya'nın Shikoku kentindeki Kōchi Prefecture'da yaşayan kuzenleri var.

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