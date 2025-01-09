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Icardi'nin iddia edilen yeni sevgilisi! China Suarez kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
09:19
Icardi'nin iddia edilen yeni sevgilisi! China Suarez kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin adı, son günlerde Arjantinli ünlü isim China Suarez ile anılıyor. Sosyal medyada dolaşan iddialar, ikili arasında bir yakınlığa işaret ederken, China Suarez'in kim olduğu ve ne iş yaptığı merak konusu oldu. İşte, Icardi'nin iddia edilen yeni sevgilisi hakkında detaylar...