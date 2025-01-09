Icardi’nin iddia edilen yeni sevgilisi! China Suarez kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

CHINA SUAREZ KİMDİR?

Daha çok Eugenia Suárez veya China Suárez olarak bilinen María Eugenia Suárez, 9 Mart 1992'de doğdu.

Suárez, Buenos Aires şehrinde Guillermo Suárez ve Marcela Riveiro Mitsumori'nin kızı olarak dünyaya geldi. Agustín Suárez adında bir ağabeyi var. Anneannesi Marta Mitsumori Arjantin'de doğmuştur ve Japon asıllıdır. Suárez'in Japonya'nın Shikoku kentindeki Kōchi Prefecture'da yaşayan kuzenleri var.