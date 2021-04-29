Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığı genelgesi ile görev belgesi alma ekranı e-başvuru sistemi Görev belgesi nasıl alınır, başvurular nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 17:32 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 20:06

genelgesi ile alma ekranı e-başvuru sistemi , başvurular nereden yapılır?

Tam kapanma sokağa çıkma yasağı 29 Nisan Perşembe saat 19:00'da başlayacak. 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağı ile birlikte tarafından 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderildi. " Düzenlenmesi" konulu genelgeye göre; bugünden itibaren muafiyet kapsamında bulunan işyeri, fabrika ve imalathane çalışanları, e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusunda bulunabilecek. Bu bakımdan; ? Genelge ile e-başvuru sistemi !

Görev belgesi nasıl ve nereden alınır? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile görev belgesi alma ekranı e-başvuru sistemi

Kesintisiz sokağa çıkma yasağına sayılı saatler kala tarafından 81 il valiliğine " Düzenlenmesi" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre; tam kapanma süresince muafiyet kapsamındaki işyeri, fabrika, imalathane çalışanları İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusu yapabilecekler. Bu bakımdan; görev belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile

Görev belgesi nasıl ve nereden alınır? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile görev belgesi alma ekranı e-başvuru sistemi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI "GÖREV BELGESİ DÜZENLENMESİ" KONULU GENELGESİ YAYINLANDI!

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan e-başvuru sistemi üzerinden "" başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Görev belgesi nasıl ve nereden alınır? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile görev belgesi alma ekranı e-başvuru sistemi

İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak düzenlenecek.

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

Görev belgesi nasıl ve nereden alınır? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile görev belgesi alma ekranı e-başvuru sistemi

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI E-BAŞVURU SİSTEMİ GÖREV BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Görev belgesi nasıl ve nereden alınır? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile görev belgesi alma ekranı e-başvuru sistemi

e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan,

Hakkında düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

SON DAKİKA