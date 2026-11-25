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İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 1.170 kişilik alımda şartlar belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.11.2026 14:53
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 1.170 kişilik alımda şartlar belli oldu!
Yıl bitmeden kamu kadrolarına başvurmayı planlayan adaylar için İçişleri Bakanlığından 1.170 kişilik personel alımı duyurusu geldi. İlanın yayımlanmasıyla birlikte adaylar, KPSS puanlarına uygun pozisyonları ve başvuruda izlenecek adımları araştırmaya başladı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, kadro dağılımı ve başvuru şartları...