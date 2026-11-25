İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlana başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 11 Aralık 2026 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış bulunması gerekiyor. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartların karşılanması isteniyor.

Başvuru sahiplerinin kamu haklarından mahrum olmaması, ilanda belirtilen adli sicil koşullarını taşıması ve erkek adayların askerlik bakımından gerekli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Bazı pozisyonlarda ilgili bölümden diploma, mesleki deneyim, sürücü belgesi, sertifika veya özel güvenlik kimlik kartı gibi ek belgeler aranıyor. Bu nedenle adayların başvuracakları kadronun özel şartlarını ayrı ayrı incelemesi gerekiyor.