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İçtiği meyve suyu yüzünden hayatını kaybetti! İçerdiği virüs "beynin şişmesine" neden oluyor....
Giriş Tarihi: 31.01.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
16:07
İçtiği meyve suyu yüzünden hayatını kaybetti! İçerdiği virüs "beynin şişmesine" neden oluyor....
Bangladeş'te bir adam çiğ meyve suyunu içtikten sonra beyninin şişmesine neden olan Nipah virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlar ilerleyen süreçte oluşabilecek bir salgın ihtimaline karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.