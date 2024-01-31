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Haberler Yaşam İçtiği meyve suyu yüzünden hayatını kaybetti! İçerdiği virüs "beynin şişmesine" neden oluyor....
Giriş Tarihi: 31.01.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 16:07

İçtiği meyve suyu yüzünden hayatını kaybetti! İçerdiği virüs "beynin şişmesine" neden oluyor....

Bangladeş'te bir adam çiğ meyve suyunu içtikten sonra beyninin şişmesine neden olan Nipah virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlar ilerleyen süreçte oluşabilecek bir salgın ihtimaline karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

İçtiği meyve suyu yüzünden hayatını kaybetti! İçerdiği virüs beynin şişmesine neden oluyor....

Küresel bir salgını konu alan gişe rekorları kıran filmlere de ilham veren virüs, bulaştığı kişilerin yüzde 75'ini öldürüyor. Sağlık yetkilileri, Bangladeş'te yaşayan ismi belirlenemeyen adamın, enfekte meyve yarasalar nedeniyle kirlenmiş çiğ hurma suyunu içtiğini söyledi.

İçtiği meyve suyu yüzünden hayatını kaybetti! İçerdiği virüs beynin şişmesine neden oluyor....

"Örnek laboratuvara gönderildi ve pozitif çıktı. Sağlık bakanlığı Epidemiyoloji, Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDCR) müdürü Tahmina Şirin, "Kişinin çiğ hurma özsuyu içtiğini öğrendik" dedi.

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İçtiği meyve suyu yüzünden hayatını kaybetti! İçerdiği virüs beynin şişmesine neden oluyor....

Sağlık bakanlığı, en az 139 kişinin bu içeceği tükettikten sonra virüse yakalanmasının ardından, insanları çiğ hurma suyu içmemeleri konusunda uyardı.

İçtiği meyve suyu yüzünden hayatını kaybetti! İçerdiği virüs beynin şişmesine neden oluyor....

Nipah, meyve yarasası gibi hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik bir virüstür. İlk olarak 1999 yılında Malezya'da ortada çıksa da ağırlıklı olarak Bangladeş ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde görülmektedir.

İçtiği meyve suyu yüzünden hayatını kaybetti! İçerdiği virüs beynin şişmesine neden oluyor....

IEDCR'ye göre, Bangladeş'te Nipah virüsü ile enfekte olan 14 kişiden toplam 10 kişi 2023'te öldü; bu, yedi yıldaki en yüksek ölüm sayısıydı.

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