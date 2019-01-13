Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen zırhlı araçlar Hatay'a geldi. Ülke genelinde farklı birliklerden gönderilen tanklar, güvenlik önlemleri altında Yayladağı'na ulaştı. Tırlardan indirilen askeri araçlar, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Öte yandan, çeşitli kentlerden gönderilen askeri araçları taşıyan tren de İskenderun Garı'na geldi. Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek kentteki birliklere gönderilmek üzere yola çıktı. Öte yandan Erzurum'dan İskenderun'a trenle getirilen tank ve zırhlı araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra tırlara yüklendi. Askeri araç yüklü tırlar, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine hareket etti.