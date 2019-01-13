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sınırına askeri sevkiyat sürüyor

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 13.01.2019 17:26 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 17:32
İdlib sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince () sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen zırhlı araçlar Hatay'a geldi.

İdlib sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Ülke genelinde farklı birliklerden gönderilen tanklar, güvenlik önlemleri altında Yayladağı'na ulaştı.

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İdlib sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Tırlardan indirilen askeri araçlar, sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

İdlib sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Öte yandan, çeşitli kentlerden gönderilen askeri araçları taşıyan tren de İskenderun Garı'na geldi.

İdlib sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek kentteki birliklere gönderilmek üzere yola çıktı.

İdlib sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Öte yandan Erzurum'dan İskenderun'a trenle getirilen tank ve zırhlı araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra tırlara yüklendi.

İdlib sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Askeri araç yüklü tırlar, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine hareket etti.

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