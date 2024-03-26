İETT şoförü yolcunun üzerine yürüyerek tehditler savurdu: Boksörüm, öldürürüm seni...

Olay, Pazartesi günü öğle saatlerinde Bayrampaşa - Fatih seferini yapan 32 A hat numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre yaşlı kadın yolcu, pazar çantasıyla otobüsten inmeye çalıştığı sırada kapıların erken kapanması nedeniyle otobüsten inemedi. Aynı durumun birkaç kez daha tekrarlanmasına sinirlenen başka bir yolcu ise, duruma tepki gösterdi. Bu kez diğer yolcularla şoföre tepki gösteren yolcu arasında tartışma çıktı. Şoförün herkese bağırdığını söyleyen yolcu yaşlı bir adama "Böylelerini şoför yapıyorlar memlekette. Sen de burada avukatlık yapıyorsun. Adamın psikolojisini kontrol ettireceksin. Konuşma sen ihtiyar. Ne biliyorsun da konuşuyorsun ?" sözleriyle tepki gösterdi.