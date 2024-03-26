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İETT şoförü yolcunun üzerine yürüyerek tehditler savurdu: Boksörüm, öldürürüm seni...
Giriş Tarihi: 26.03.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
11:47
İETT şoförü yolcunun üzerine yürüyerek tehditler savurdu: Boksörüm, öldürürüm seni...
Bayrampaşa'da duraklarda kapıları erken kapattığı iddia edilen İETT otobüsü şoförüyle bir yolcu arasında tartışma çıktı. Şoförün, "Öldürürüm seni, bırakırım bu mesleği. Burada beklerim seni. Kimseye bırakmam boksörüm ben" diyerek yolcunun üzerine yürüdüğü o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.