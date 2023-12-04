Haberler
Yaşam
İETT şoförüne dayak! Plajda yürür gibi yürümeyin deyince…
Giriş Tarihi: 04.12.2023 10:34
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
10:34
İETT şoförüne dayak! Plajda yürür gibi yürümeyin deyince…
İstanbul Sarıyer'de inanılmaz anlar yaşandı. Seyir halinde olan İETT otobüsünün şoförü, yaya geçidinde yol vermediği şahısların saldırısına uğradı. Öfkelenen şahıslar otobüse tekme, "plajda yürür gibi yürümeyin" diyen sürücüye ise yumrukla saldırarak burnunu kırdı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, yaralı şoför hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı iki saldırgan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.