Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İETT şoförüne dayak! Plajda yürür gibi yürümeyin deyince…
Giriş Tarihi: 04.12.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 10:34

İETT şoförüne dayak! Plajda yürür gibi yürümeyin deyince…

İstanbul Sarıyer'de inanılmaz anlar yaşandı. Seyir halinde olan İETT otobüsünün şoförü, yaya geçidinde yol vermediği şahısların saldırısına uğradı. Öfkelenen şahıslar otobüse tekme, "plajda yürür gibi yürümeyin" diyen sürücüye ise yumrukla saldırarak burnunu kırdı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, yaralı şoför hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı iki saldırgan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

İHA
İETT şoförüne dayak! Plajda yürür gibi yürümeyin deyince…

Dehşet dolu olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Sarıyer Piyasa Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Tuzla'dan Sarıyer'e akraba ziyaretine gelen 2 arkadaş, yaya geçidinde geçmek için refüjde beklemeye başladı. Yolun karşısına geçmek için hamle yapan 2 arkadaş, o esnada seyir halinde olan İETT otobüsünün geldiğini görünce geri adım attı.

İETT şoförüne dayak! Plajda yürür gibi yürümeyin deyince…

İETT şoförü de frene basınca şahıslar, otobüse tekme attı. Şahıslarla arasında çıkan tartışmada şoför, "tamam kardeşim kusura bakma, sizde plajda yürür gibi yürümeyeceksiniz hatırlatayım" dedi. Şahısların cevap vermesi üzerine şoför camdan kafasını çıkartarak, "yürü git be, terbiyesizlik yapma" diyerek tepki gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İETT şoförüne dayak! Plajda yürür gibi yürümeyin deyince…

Bu sözünün ardından şahıslardan biri İETT şoförünün yüzüne dışarıdan yumruk attı. Yüzünü darbe alan şoför ayağa kalkarak karşılık vermeye çalışırken, içerideki bir yolcu ise "yapmayın beyler" diyerek tarafları ayırmaya çalıştı.

İETT şoförüne dayak! Plajda yürür gibi yürümeyin deyince…

Küfürleşmelerin yaşanması üzerine saldırganlar, içeriye girerek şoförü daha fazla darp etmek istedi. Ancak şahıslar, kapıların kapalı olması üzerine içeriye giremedi.

İETT şoförüne dayak! Plajda yürür gibi yürümeyin deyince…

Yolcular ise büyük panik yaşadı. Saldırı sonucu burnu kırılan İETT şoförü hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer polisi 2 saldırganı gözaltına aldı.

SON DAKİKA