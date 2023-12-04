İETT şoförüne dayak! Plajda yürür gibi yürümeyin deyince…

Dehşet dolu olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Sarıyer Piyasa Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Tuzla'dan Sarıyer'e akraba ziyaretine gelen 2 arkadaş, yaya geçidinde geçmek için refüjde beklemeye başladı. Yolun karşısına geçmek için hamle yapan 2 arkadaş, o esnada seyir halinde olan İETT otobüsünün geldiğini görünce geri adım attı.

