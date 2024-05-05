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Haberler Yaşam Iğdır’a öyle bir ülkeden gelin geldi ki: Müslüman olup Ayşe ismini aldı!
Giriş Tarihi: 05.05.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 12:58

Iğdır’a öyle bir ülkeden gelin geldi ki: Müslüman olup Ayşe ismini aldı!

44 yaşındaki Iğdırlı genç adam, iş için 7 bin kilometre uzaklıktaki Afrika ülkesi Ruanda'ya gitti. Burada tanıştığı Rachel Mushımıyamana (26) ile Türk gelenek ve göreneklerine göre evlendi. Eşinin müslüman olduğunu ve 'Ayşe' ismini aldığını belirten genç adam, ilginç aşk hikayelerinden şöyle bahsetti…

DHA
Iğdır’a öyle bir ülkeden gelin geldi ki: Müslüman olup Ayşe ismini aldı!

Erdinç Teker, İstanbul'da özel bir firmada işçi olarak çalışıyordu. Teker, stat yapımı için geçen yıl 5 arkadaşıyla Ruanda'ya gitti. Burada Rachel Mushımıyamana ile tanıştı.

Iğdır’a öyle bir ülkeden gelin geldi ki: Müslüman olup Ayşe ismini aldı!

Aynı yerde çalıştıkları için birbirlerini sıkça gören Teker ve Mushımıyamana, birbirine aşık oldu. Evlilik kararı alan çift, Türkiye'ye geldi. Rachel Mushımıyamana, Iğdır'da, il müftüsü Zahit Demirel ve şahitlerin eşliğinde yapılan dini törenle Müslüman olup 'Ayşe' adını aldı ve nikahları kıyıldı.

Iğdır'a 7 bin kilometre uzaklıktaki Ruanda'dan gelin geldi | Video

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Iğdır’a öyle bir ülkeden gelin geldi ki: Müslüman olup Ayşe ismini aldı!

Geline Kur'an-ı Ker'im hediye eden müftü Demirel, "Kardeşimiz iman ederek Müslüman oldu. Burada şahitlik ettik, Cenabıallah şahitliğimizi kabul etsin. Kardeşimize Rabb'im hidayette sabit kılmayı lütfeylesin inşallah. Bir insan kelimeişehadet getirdikten sonra bütün önceki günahlarından kurtuluyor ve yeni doğmuş gibi temizleniyor. Dolayısıyla bu Allah'ın bir lütfudur.

Iğdır’a öyle bir ülkeden gelin geldi ki: Müslüman olup Ayşe ismini aldı!

Çok mutlu olduk. Rabb'im kardeşlerimizin sayısını artırsın. Bu kardeşimizin iman etmesine vesile olan bu aileyi tebrik ediyorum.

Iğdır’a öyle bir ülkeden gelin geldi ki: Müslüman olup Ayşe ismini aldı!

Rabb'im kendilerinden razı olsun. Üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdik. Resmi nikahları var, biz de dini nikahlarını kıyıyoruz. Rabb'im kabul buyursun" diye konuştu.

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