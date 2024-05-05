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Iğdır’a öyle bir ülkeden gelin geldi ki: Müslüman olup Ayşe ismini aldı!
Giriş Tarihi: 05.05.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
12:58
Iğdır’a öyle bir ülkeden gelin geldi ki: Müslüman olup Ayşe ismini aldı!
44 yaşındaki Iğdırlı genç adam, iş için 7 bin kilometre uzaklıktaki Afrika ülkesi Ruanda'ya gitti. Burada tanıştığı Rachel Mushımıyamana (26) ile Türk gelenek ve göreneklerine göre evlendi. Eşinin müslüman olduğunu ve 'Ayşe' ismini aldığını belirten genç adam, ilginç aşk hikayelerinden şöyle bahsetti…