Iğdır’a öyle bir ülkeden gelin geldi ki: Müslüman olup Ayşe ismini aldı!

Geline Kur'an-ı Ker'im hediye eden müftü Demirel, "Kardeşimiz iman ederek Müslüman oldu. Burada şahitlik ettik, Cenabıallah şahitliğimizi kabul etsin. Kardeşimize Rabb'im hidayette sabit kılmayı lütfeylesin inşallah. Bir insan kelimeişehadet getirdikten sonra bütün önceki günahlarından kurtuluyor ve yeni doğmuş gibi temizleniyor. Dolayısıyla bu Allah'ın bir lütfudur.