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İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu

Kaçarak evlendiği eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle babaevine dönen Hümeyra Şengül'ün babası, tartıştığı damadı ile babası Ömer Şengül'ü pompalı tüfekle öldürdü.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 25.01.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 19:10
İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu

'ın Kapaklı ilçesinde, , kızının kaçarak evlendiği eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle babaevine dönmesi üzerine tartıştığı damadı ile babası Ömer Şengül'ü pompalı tüfekle öldürdü, kardeşi 'ün de aralarında bulunduğu 3 kişiyi ise yaraladı.

İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu

Olay, saat 15.30 sıralarında, Kapaklı'ya bağlı Atatürk Mahallesi Şükran Sokak'ta meydana geldi. Er ailesinin kızı Hümeyra (18), iddiaya göre, yaklaşık 7 ay önce ailesinden gizlice kaçarak, ile evlendi. Buna kızan Er ailesinin fertleri, düğüne gitmeyip, tepki gösterdi.

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İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu

Aylar sonra Hümeyra Şengül, yaklaşık 1 hafta önce eşinden şiddet gördüğünü öne sürerek, babasının evine döndü. Kızının koca şiddetine uğrayıp, kendi evine dönmesi üzerine , yanına oğlu Turan Er'i de alarak, olayı konuşmak için dünürlerinin evine gitti.

İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu

Burada , damadı Mahsun ile onun babası Ömer ve kardeşi arasındaki konuşmalar kısa sürede kavgaya dönüştü.

İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu

Bu sırada 'in, yanında getirdiği pompalı tüfekle açtığı ateşte Mahsun, Ömer ve ağır yaralanırken, ailenin 2 ferdi de saçmaların isabet etmesiyle hafif yaralandı.

İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu

Yaralılar, aileye ait araçlarla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan durumları ağır olan damat ile babası Ömer Şengül, yolda hayatını kaybetti.

İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu

ise 'deki ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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