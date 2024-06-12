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Haberler Yaşam İki maganda ambulansın önünü kesmişti: Sürücü hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 12.06.2024 18:03 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 18:03

İki maganda ambulansın önünü kesmişti: Sürücü hakkında karar verildi!

İstanbul'da 10 Haziran günü motosikletli iki kişi, belediyeye ait hasta nakil ambulansının önünü kesti. "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" aracın içini görmek istedi. Cep telefonuna kaydedilen o anların sosyal medyada büyük tepki alması üzerine harekete geçildi. Gözaltına alınan motor sürücüsü Mustafa T. ve E.B. hakkında karar verildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
İki maganda ambulansın önünü kesmişti: Sürücü hakkında karar verildi!

Sosyal medyanın konuştuğu olay İstanbul Bostancı yan yolda 10 Haziran günü saat 15.00 sıralarında yaşandı. Bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi.

İki maganda ambulansın önünü kesmişti: Sürücü hakkında karar verildi!

Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içeride bulunan hastayı görmek istediler. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içeride bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı.

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İki maganda ambulansın önünü kesmişti: Sürücü hakkında karar verildi!

Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekerken o anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

İki maganda ambulansın önünü kesmişti: Sürücü hakkında karar verildi!

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çalışma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheliler Mustafa T. ve arkadaşı E.B., emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık şüphelilerden Mustafa T.'yi tutuklama talebiyle, E.B.'yi ise adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

İki maganda ambulansın önünü kesmişti: Sürücü hakkında karar verildi!

SUÇU AMBULANS ŞOFÖRÜNE ATTI

Hakimlik sorgusunda ambulansın araçları solladığını ileri süren şüpheli Mustafa T., "Arkamızdan önümüze doğru geçerken şerit değiştirdi. Ben kendimi kurtarmak için bariyere yaklaştım. Motor hakimiyetimi kaybettim. Sonrasında toparladım. Sonra ambulans sahile doğru saptı. Biz de aynı istikametteydik. Ardından trafik sıkıştığı için ambulans yavaşladı. Ben de yanından geçerken "Belki hastan yoktur, az kalsın bizi öldürüyordun" dedim. Ambulans şoförü selektör yaparak bizi durdurdu. Kapıyı açıp hastayı gösterdiler. Boşluğuma geldiğinden "Aç bak" dedim, pişmanım" dedi.

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