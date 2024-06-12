İki maganda ambulansın önünü kesmişti: Sürücü hakkında karar verildi!

SUÇU AMBULANS ŞOFÖRÜNE ATTI

Hakimlik sorgusunda ambulansın araçları solladığını ileri süren şüpheli Mustafa T., "Arkamızdan önümüze doğru geçerken şerit değiştirdi. Ben kendimi kurtarmak için bariyere yaklaştım. Motor hakimiyetimi kaybettim. Sonrasında toparladım. Sonra ambulans sahile doğru saptı. Biz de aynı istikametteydik. Ardından trafik sıkıştığı için ambulans yavaşladı. Ben de yanından geçerken "Belki hastan yoktur, az kalsın bizi öldürüyordun" dedim. Ambulans şoförü selektör yaparak bizi durdurdu. Kapıyı açıp hastayı gösterdiler. Boşluğuma geldiğinden "Aç bak" dedim, pişmanım" dedi.