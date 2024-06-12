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İki maganda ambulansın önünü kesmişti: Sürücü hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 12.06.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
18:03
İki maganda ambulansın önünü kesmişti: Sürücü hakkında karar verildi!
İstanbul'da 10 Haziran günü motosikletli iki kişi, belediyeye ait hasta nakil ambulansının önünü kesti. "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" aracın içini görmek istedi. Cep telefonuna kaydedilen o anların sosyal medyada büyük tepki alması üzerine harekete geçildi. Gözaltına alınan motor sürücüsü Mustafa T. ve E.B. hakkında karar verildi.