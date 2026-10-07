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Giriş Tarihi: 07.10.2026 11:42

"İki maviye hükmedenler" sözüyle yola çıktı: Türk donanmasının ilk kadın uçak pilotu oldu!

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde göğsümüzü kabartan bir an yaşandı. Çocukluk hayalinin peşinden koşarak zorlu uçuş ve deniz eğitimlerini birincilikle tamamlayan Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, Türk donanmasının ilk kadın uçak pilotu olarak göreve başladı. İşte "İki maviye hükmedenler" vecizinden ilham alan Türk kadınının başarı hikayesi...

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İki maviye hükmedenler sözüyle yola çıktı: Türk donanmasının ilk kadın uçak pilotu oldu!

28 yaşındaki Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, zorlu seçim süreçlerini ve uçuş eğitimlerini geride bırakarak Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin ilk kadın uçak pilotu unvanını kazandı. Kocaeli Kartepe'deki Deniz Hava Komutanlığı bünyesinde göreve başlayan Aydın, hem Mavi Vatan'da hem de gökyüzünde sergilediği kararlılıkla Türk kadınının gücünü bir kez daha kanıtladı.

İki maviye hükmedenler sözüyle yola çıktı: Türk donanmasının ilk kadın uçak pilotu oldu!

"İKİ MAVİYE HÜKMEDENLER" SÖZÜYLE BAŞLAYAN YOLCULUK

Deniz Harp Okulu'ndaki eğitimi sırasında Deniz Hava Komutanlığı'nın tanıtımında gördüğü "İki maviye hükmedenler" sözünün kendisini derinden etkilediğini belirten Üsteğmen Aydın, gökyüzüne uzanan yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

"Deniz Harp Okulu'nda eğitim gördüğüm yıllarda bu vecizi duymam, Mavi Vatan'dan gökyüzüne adım atma hikayeme vesile oldu. Bugün hayalimdeki Hilal'den çok daha mutlu ve gururluyum. Pilot olmak; hızlı karar alma yeteneği ve pratik düşünme gerektirdiği için beni her gün daha çok motive ediyor."

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İki maviye hükmedenler sözüyle yola çıktı: Türk donanmasının ilk kadın uçak pilotu oldu!

ZORLU EĞİTİM SÜRECİNİ TAMAMLADI

2021 yılında teğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra TCG Gemlik başta olmak üzere donanmanın kritik gemi ve birliklerinde görev yapan Aydın, 2022 yılında pilotaj alımlarına başvurdu. Mülakatları, teorik sınavları ve zorlu 13 sortilik kontrol uçuşlarını başarıyla tamamlayarak Deniz Karakol Uçağı (P-35) pilotu olmaya hak kazandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İki maviye hükmedenler sözüyle yola çıktı: Türk donanmasının ilk kadın uçak pilotu oldu!

MAVİ VATAN'A NÖBET VE MESAJ!

İlk yalnız uçuş kontrolünü tamamladığında hissettiği mutluluğun tarif edilemez olduğunu vurgulayan genç pilot, Türk kadınlarına ve pilot olma hayali kuran genç kızlara önemli mesajlar verdi:

İki maviye hükmedenler sözüyle yola çıktı: Türk donanmasının ilk kadın uçak pilotu oldu!

"Hayal etmekten, hayal ettikleri uğruna çalışmaktan ve inanmaktan asla vazgeçmesinler. Ne kadar zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın, başarmak istedikçe her zorluğu aşarsınız."

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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