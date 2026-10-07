"İki maviye hükmedenler" sözüyle yola çıktı: Türk donanmasının ilk kadın uçak pilotu oldu!

"İKİ MAVİYE HÜKMEDENLER" SÖZÜYLE BAŞLAYAN YOLCULUK

Deniz Harp Okulu'ndaki eğitimi sırasında Deniz Hava Komutanlığı'nın tanıtımında gördüğü "İki maviye hükmedenler" sözünün kendisini derinden etkilediğini belirten Üsteğmen Aydın, gökyüzüne uzanan yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

"Deniz Harp Okulu'nda eğitim gördüğüm yıllarda bu vecizi duymam, Mavi Vatan'dan gökyüzüne adım atma hikayeme vesile oldu. Bugün hayalimdeki Hilal'den çok daha mutlu ve gururluyum. Pilot olmak; hızlı karar alma yeteneği ve pratik düşünme gerektirdiği için beni her gün daha çok motive ediyor."