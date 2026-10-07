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'İki maviye hükmedenler' sözüyle yola çıktı: Türk donanmasının ilk kadın uçak pilotu oldu!
Giriş Tarihi: 07.10.2026 11:42
"İki maviye hükmedenler" sözüyle yola çıktı: Türk donanmasının ilk kadın uçak pilotu oldu!
Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde göğsümüzü kabartan bir an yaşandı. Çocukluk hayalinin peşinden koşarak zorlu uçuş ve deniz eğitimlerini birincilikle tamamlayan Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, Türk donanmasının ilk kadın uçak pilotu olarak göreve başladı. İşte "İki maviye hükmedenler" vecizinden ilham alan Türk kadınının başarı hikayesi...