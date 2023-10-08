İki turisti canından eden pilot hakkında şoke eden rapor! Saatini doldurmak için havalandı

TÜM BALONLAR İNİŞ YAPARKEN PİLOT YÜKSELDİ

İddianamede yaralanan müştekilerin ifadelerine yer verilirken kaza olayı şu şekilde anlatıldı: "Olay günü sıcak hava balonuna binmek için kalkış alanına giderek sabah 7'de havalandık. Havanın sisliydi bu nedenle diğer balonlar iniş yaptı ancak bizim pilotumuz daha da yükselerek sisin içerisine girdi. Daha sonra iniş sırasında çok hızlandık ve yere çakıldık. Bu sırada iki arkadaşımız havada balondan düşerek hayatını kaybetti."