İki turisti canından eden pilot hakkında şoke eden rapor! Saatini doldurmak için havalandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde turistlere yönelik tur için Zelve Ören Yeri mevkiinden 18 Ekim 2022 tarihinde sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından biri, Kavak beldesi Killik bölgesinde iniş için alçalmıştı. Bu sırada etkili olan rüzgâr nedeniyle balon sert iniş yapmıştı. Kazada, 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı.