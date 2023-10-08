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Haberler Yaşam İki turisti canından eden pilot hakkında şoke eden rapor! Saatini doldurmak için havalandı
Giriş Tarihi: 08.10.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 07:58

İki turisti canından eden pilot hakkında şoke eden rapor! Saatini doldurmak için havalandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde turistlere yönelik tur için Zelve Ören Yeri mevkiinden 18 Ekim 2022 tarihinde sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından biri, Kavak beldesi Killik bölgesinde iniş için alçalmıştı. Bu sırada etkili olan rüzgâr nedeniyle balon sert iniş yapmıştı. Kazada, 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı.

ATAKAN IRMAK
İki turisti canından eden pilot hakkında şoke eden rapor! Saatini doldurmak için havalandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde turistlere yönelik tur için Zelve Ören Yeri mevkiinden 18 Ekim 2022 tarihinde sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından biri, Kavak beldesi Killik bölgesinde iniş için alçalmıştı. Bu sırada etkili olan rüzgâr nedeniyle balon sert iniş yapmıştı.

İki turisti canından eden pilot hakkında şoke eden rapor! Saatini doldurmak için havalandı

Kazada, 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı.

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İki turisti canından eden pilot hakkında şoke eden rapor! Saatini doldurmak için havalandı

PİLOT HAKKINDA DAVA AÇILDI

Jandarma ekipleri tarafından balonu kullanan pilot verdiği ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı yaşanan faciaya yönelik yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede sıcak hava balonunun Mustafa E., isimli pilot kontrolünde 28 yolcu ile birlikte havalandığı anlatıldı.

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İki turisti canından eden pilot hakkında şoke eden rapor! Saatini doldurmak için havalandı

TÜM BALONLAR İNİŞ YAPARKEN PİLOT YÜKSELDİ

İddianamede yaralanan müştekilerin ifadelerine yer verilirken kaza olayı şu şekilde anlatıldı: "Olay günü sıcak hava balonuna binmek için kalkış alanına giderek sabah 7'de havalandık. Havanın sisliydi bu nedenle diğer balonlar iniş yaptı ancak bizim pilotumuz daha da yükselerek sisin içerisine girdi. Daha sonra iniş sırasında çok hızlandık ve yere çakıldık. Bu sırada iki arkadaşımız havada balondan düşerek hayatını kaybetti."

İki turisti canından eden pilot hakkında şoke eden rapor! Saatini doldurmak için havalandı

KURALLARA UYMADIKLARI İÇİN DÜŞTÜLER

İddianamede ifadesine yer verilen pilot Mustafa E., ise olay günü kalkış yaptıktan sonra bin 700 metre yükseldiğini, havanın rüzgarlı olmasından dolayı bin 100 metreye kadar indiğini ancak sert rüzgardan tekrar havaya çıktığını ve Göreme tarafına kadar uçtuğunu söyledi.

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