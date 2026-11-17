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İki Türk teknik adam karşı karşıya! Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.11.2026 10:36
İki Türk teknik adam karşı karşıya! Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Arda Turan yönetimindeki rakibi karşısında sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanarak üst tur yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler ise maçın tarihini, başlama saatini ve yayın kanalını merak ediyor. Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?