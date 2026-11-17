ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİ TÜRK TEKNİK ADAM RAKİP OLACAK!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk karşılaşması öncesinde Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu. Eski takım arkadaşını öven Belözoğlu, Turan'ın yurt dışında önemli başarılara imza attığını belirterek, "Çok değerli bir kardeşim. Yurt dışında çok güzel işler başarıyor" ifadelerini kullandı. Belözoğlu, dostluğun sahaya yansıyacağını ancak iki ekibin de galibiyet için mücadele edeceğini vurguladı.