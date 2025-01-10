İKİNCİ FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 10 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isimler yarışmaya veda etti?

MasterChef Türkiye'nin büyük final için yalnızca bir gün kaldı. Yarışmanın ikinci finalisti bu akşam belli oluyor. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışmada bir sezonun daha sonuna gelindi.Kerem, Onur, Eda ve Semih'in şampiyonluk için yarıştığı programda bu akşam diğer finalist belli olacak. 19 Ocak Masterchef Türkiye ilk finalist kim oldu, hangi isim veda etti?