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İKİNCİ FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 10 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isimler yarışmaya veda etti?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
20:55
İKİNCİ FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 10 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isimler yarışmaya veda etti?
Masterchef Türkiye 10 Ocak Cuma bu akşam ikinci finalist netleşiyor. Final için son bir gün kalmışken bu akşam finalde kupa için yarışacak Onur'un karşısındaki ikinci isim belli olacak. Kerem, Semih ve Eda'nın yer aldığı düelloda bir kişi finale çıkmaya hak kazanacakken iki kişi hayallerine veda edecek. Somer, Mehmet ve Danilo şeflerin tadımlarıyla bu akşam yemekler değerlendirilecek. 11 Ocak Cumartesi günü büyük final gerçekleşecek. Peki, ikinci finalist kim oldu, hangi isimler yarışmaya veda etti?