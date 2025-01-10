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Haberler Yaşam İKİNCİ FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 10 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isimler yarışmaya veda etti?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 20:55 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 20:55

İKİNCİ FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 10 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isimler yarışmaya veda etti?

Masterchef Türkiye 10 Ocak Cuma bu akşam ikinci finalist netleşiyor. Final için son bir gün kalmışken bu akşam finalde kupa için yarışacak Onur'un karşısındaki ikinci isim belli olacak. Kerem, Semih ve Eda'nın yer aldığı düelloda bir kişi finale çıkmaya hak kazanacakken iki kişi hayallerine veda edecek. Somer, Mehmet ve Danilo şeflerin tadımlarıyla bu akşam yemekler değerlendirilecek. 11 Ocak Cumartesi günü büyük final gerçekleşecek. Peki, ikinci finalist kim oldu, hangi isimler yarışmaya veda etti?

İKİNCİ FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 10 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isimler yarışmaya veda etti?

MasterChef Türkiye'nin büyük final için yalnızca bir gün kaldı. Yarışmanın ikinci finalisti bu akşam belli oluyor. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışmada bir sezonun daha sonuna gelindi.Kerem, Onur, Eda ve Semih'in şampiyonluk için yarıştığı programda bu akşam diğer finalist belli olacak. 19 Ocak Masterchef Türkiye ilk finalist kim oldu, hangi isim veda etti?

İKİNCİ FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 10 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isimler yarışmaya veda etti?

MASTERCHEF İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Eda, Semih ve Kerem'in olduğu düelloda şeflerin puanlarıyla ikinci finalist belli oluyor. Henüz açıklanmadı. Açıklanınca yer vereceğiz.

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İKİNCİ FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 10 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isimler yarışmaya veda etti?

MASTERCHEF TÜRKİYE İLK FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de bu akşam ilk finalist belli oluyor. Eda, Semih,Onur ve Kerem'den biri finalist oluyor. Bu akşam şeflerin oylarıyla ONUR ilk finalist oldu.

İKİNCİ FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 10 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isimler yarışmaya veda etti?

MASTERCHEF KİMLER YARIŞMAYA VEDA ETTİ?

Masterchef Türkiye'de bu akşam bir kişi Onur'un karşısına finalist olarak çıkacakken diğer iki isim elenecek. Henüz elenenler belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

İKİNCİ FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 10 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isimler yarışmaya veda etti?

MASTERCHEF FİNAL ADAYLARI

1-Onur

2-Kerem

3-Eda

4-Semih

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