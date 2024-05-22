İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA 2024: MEB Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. 13-17 Mayıs tarihleri arasında alınan il içi tayin başvuruları MEB değerlendirmesinin ardından bugün erişime açılıyor. Her ilin kendi müdürlükleri üzerinden yayımlayacağı yer değiştirme atama sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden duyurulacak. Bu noktada gözler öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranında. Peki, MEB ile 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı…