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İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA 2024: MEB Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
11:52
Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları bugün açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'e bağlı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü (bugün) açıklanacak sonuçlar için gözler MEBBİS ekranına çevrilmiş durumda. Her ilin kendi müdürlükleri üzerinden yayımlayacağı sonuçlar için binlerce öğretmen "Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?" merak ediyor. Peki, Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.