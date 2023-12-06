Haberler Yaşam İl olmaya aday ilçeler 2023 listesi belli oldu: Bu ilçemiz ilk sırada yer alıyor: İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler

Giriş Tarihi: 06.12.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 15:20

İl olmaya aday ilçeler 2023 listesi belli oldu: Bu ilçemiz ilk sırada yer alıyor: İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler

"Hangi ilçemiz 82. il olacak?" veya "İl olmaya aday ilçelerin listesi" internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonların merak ettiği sorular yanıt buldu. İl olmaya aday ilçeler 2023 listesi açıklandı. Coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle hazırlanan "konuşan haritalar" aracılığıyla 76 ilçe belirlendi. Bu ilçeler belirlenirken; nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik gelişmişlik gibi bazı kriterler dikkate alındı. Peki il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte konuşan haritalar tarafından belirlenen il olma potansiyeli yüksek 76 ilçe...