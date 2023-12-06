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Haberler Yaşam İl olmaya aday ilçeler 2023 listesi belli oldu: Bu ilçemiz ilk sırada yer alıyor: İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler
Giriş Tarihi: 06.12.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 15:20

İl olmaya aday ilçeler 2023 listesi belli oldu: Bu ilçemiz ilk sırada yer alıyor: İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler

"Hangi ilçemiz 82. il olacak?" veya "İl olmaya aday ilçelerin listesi" internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonların merak ettiği sorular yanıt buldu. İl olmaya aday ilçeler 2023 listesi açıklandı. Coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle hazırlanan "konuşan haritalar" aracılığıyla 76 ilçe belirlendi. Bu ilçeler belirlenirken; nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik gelişmişlik gibi bazı kriterler dikkate alındı. Peki il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte konuşan haritalar tarafından belirlenen il olma potansiyeli yüksek 76 ilçe...

İl olmaya aday ilçeler 2023 listesi belli oldu: Bu ilçemiz ilk sırada yer alıyor: İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler

"Hangi ilçeler 82. il olmaya aday?" sorusunun uzun süredir internette araştırıların konuların başında geliyor. Bir ilçenin il olabilmesi için bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Nüfus büyüklüğü, sosyoekonomik koşullar, ulaşım durumu ve mevcut şehirleşme gibi maddeler bunlardan sadece bir kaçı... Peki hangi ilçeler 82. il olmaya aday? Coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle hazırlanan "konuşan haritalar" aracılığıyla 76 ilçe belirlendi.

İşte il olmaya aday ilçelerin listesi...

İl olmaya aday ilçeler 2023 listesi belli oldu: Bu ilçemiz ilk sırada yer alıyor: İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet'in 100. yıldönümü dolayısıyla söylediği "100 il bin ilçe" teklifi büyük ses getirmişti. Bahçeli'nin söz konusu açıklamasının ardından hangi ilçelerin il olacağı merak konusu olmuştu.

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İl olmaya aday ilçeler 2023 listesi belli oldu: Bu ilçemiz ilk sırada yer alıyor: İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler

Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla hazırlanan "Konuşan Haritalar", il olma potansiyeli en yüksek 76 ilçeyi sıraladı.

İl olmaya aday ilçeler 2023 listesi belli oldu: Bu ilçemiz ilk sırada yer alıyor: İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler

Peki il olmaya aday ilçeler 2023 listesinde hangi ilçeler var? Hangi ilimiz 82. il olacak? İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler 2023 listesi ve haberin detayları...

İl olmaya aday ilçeler 2023 listesi belli oldu: Bu ilçemiz ilk sırada yer alıyor: İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler

İşte il olmaya aday ilçelerin listesi

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