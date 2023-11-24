İL OLMAYA ADAY İLÇELER 2023 LİSTESİ! Hangi ilçeler il olacak? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler

Vatandaşlar, "Türkiye'de hangi ilçe 82. il olacak" sorusuna yanıt arıyor. Halihazırda 81 ili bulunan Türkiye'de nüfus yoğunluğunun da artmasıyla birlikte, il olmaya aday ilçeler öne çıktı. "Konuşan haritalar arcılığıyla tüm ilçeler tek tek analiz edildi ve il olma potansiyeli en yüksel 67 ilçe belirlendi. 67 ilçe arasındaki bazı ilçeler ise nüfus yoğunlukları ve çoğrafi konumları ile diğer il olmaya aday ilçelerin önüne geçiyor. Peki il olmaya aday ilçeler 2023 listesinde hangi ilçeler var? İşte il olmaya aday ilçeler 2023 listesi...