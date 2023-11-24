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Giriş Tarihi: 24.11.2023 23:58 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 00:14

İL OLMAYA ADAY İLÇELER 2023 LİSTESİ! Hangi ilçeler il olacak? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler

Vatandaşlar, "Türkiye'de hangi ilçe 82. il olacak" sorusuna yanıt arıyor. Halihazırda 81 ili bulunan Türkiye'de nüfus yoğunluğunun da artmasıyla birlikte, il olmaya aday ilçeler öne çıktı. "Konuşan haritalar arcılığıyla tüm ilçeler tek tek analiz edildi ve il olma potansiyeli en yüksel 67 ilçe belirlendi. 67 ilçe arasındaki bazı ilçeler ise nüfus yoğunlukları ve çoğrafi konumları ile diğer il olmaya aday ilçelerin önüne geçiyor. Peki il olmaya aday ilçeler 2023 listesinde hangi ilçeler var? İşte il olmaya aday ilçeler 2023 listesi...

İL OLMAYA ADAY İLÇELER 2023 LİSTESİ! Hangi ilçeler il olacak? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler

İl olmaya aday ilçeler 2023 listesi belli oldu. Bazı ilçelerin nüfusları çoğu ilden bile yüksek olsa da nüfus, başlı başına il olmak için yeterli bir unsur olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle coğrafi bilgi sistemleri teknolojisi il olmaya potansiyeli en yüksek ilçeler belirlendi. "Konuşan haritalar" listesinde il olmaya aday 67 ilçe bulunuyor.

İL OLMAYA ADAY İLÇELER 2023 LİSTESİ! Hangi ilçeler il olacak? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler

Peki hangi ilçeler il olabilir? İşte il olmaya aday ilçeler 2023 listesi...

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İL OLMAYA ADAY İLÇELER 2023 LİSTESİ! Hangi ilçeler il olacak? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler

İŞTE İL POTANSİYELİ OLAN 67 İLÇE

İl olma potansiyeli yüksek 67 ilçe ise şöyle:

LÜLEBURGAZ

İL OLMAYA ADAY İLÇELER 2023 LİSTESİ! Hangi ilçeler il olacak? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler

ÇERKEZKÖY

İL OLMAYA ADAY İLÇELER 2023 LİSTESİ! Hangi ilçeler il olacak? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler

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