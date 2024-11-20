İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi! Hangi ilçe 82. il olacak? İşte listeye eklenen 5 yeni ilçe

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçe" hedefini duyurmasının ardından hangi ilçelerin il olacağı merak konusu olmuştu. Bu kapsamda, Antalya'da Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla geliştirilen "Konuşan Haritalar", il olma potansiyeli en yüksek ilçeleri belirledi. Peki hangi ilçeler il olmaya aday? İlk sırada hangi şehir bulunuyor. İşte il olmaya aday ilçeler 2024 güncel listesi...