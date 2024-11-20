Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
09:26
İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi! Hangi ilçe 82. il olacak? İşte listeye eklenen 5 yeni ilçe
İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi. Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor ve hangilerinin il olmaya aday olduğu merak konusu oldu. Antalya'da Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla geliştirilen "Konuşan Haritalar", il olmaya aday ilçeler 2024 güncel listesini belirledi. Bu kapsamda listeye 5 yeni ilçe daha eklendi. Peki hangi ilçeler il olmaya aday? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler listesi...