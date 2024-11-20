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Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:26

İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi! Hangi ilçe 82. il olacak? İşte listeye eklenen 5 yeni ilçe

İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi. Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor ve hangilerinin il olmaya aday olduğu merak konusu oldu. Antalya'da Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla geliştirilen "Konuşan Haritalar", il olmaya aday ilçeler 2024 güncel listesini belirledi. Bu kapsamda listeye 5 yeni ilçe daha eklendi. Peki hangi ilçeler il olmaya aday? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler listesi...

İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi! Hangi ilçe 82. il olacak? İşte listeye eklenen 5 yeni ilçe

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçe" hedefini duyurmasının ardından hangi ilçelerin il olacağı merak konusu olmuştu. Bu kapsamda, Antalya'da Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla geliştirilen "Konuşan Haritalar", il olma potansiyeli en yüksek ilçeleri belirledi. Peki hangi ilçeler il olmaya aday? İlk sırada hangi şehir bulunuyor. İşte il olmaya aday ilçeler 2024 güncel listesi...

İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi! Hangi ilçe 82. il olacak? İşte listeye eklenen 5 yeni ilçe

İL OLMAYA ADAY İLÇELER 2024 TAM LİSTE

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İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi! Hangi ilçe 82. il olacak? İşte listeye eklenen 5 yeni ilçe

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İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi! Hangi ilçe 82. il olacak? İşte listeye eklenen 5 yeni ilçe

ÇERKEZKÖY

İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi! Hangi ilçe 82. il olacak? İşte listeye eklenen 5 yeni ilçe

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