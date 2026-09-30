İlaçlama sonrası hayatını kaybetmişti: İzmir’de Altay bebek soruşturmasında yeni gelişme! Firma sahibine hapis istemi...

'TANIK VE SANIK BİRBİRLERİNİ YALANLADI'

Sanıkların yargılanmasına, bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Bülent Öz ve tutuksuz sanık Eyüp G.'nin yanı sıra Altay Toprak Kınalı'nın ailesi ve müştekiler ile avukatlar katıldı. Kınalı ailesi, duruşmaya üzerinde Altay Toprak'ın fotoğraflarının olduğu tişörtlerle katıldı. Duruşmada apartmanda oturan anneleri için ilaçlama yaptıran kardeşler tanık olarak dinlenildi. Tanık M.E., "İlaç yapacak olan kişileri kardeşim S.G. buldu ve annemin evine getirdi. Anahtarları onlara verip ve dışarda bekledik. '3 gün eve girmeyin' dediler. Pazartesi ilaçlama yapılmıştı ve çarşamba günü evi açacaklarını söylediler. Evin 3 gün kapalı olacağını söylediler. İlaçlama yapılacağını üst kattaki komşuya ve oğluna söyleyip diğer sakinlere söylemesini de rica ettim. Evde olmayanlara da haber verilmesini istedim. İlaçlama yapanlara da söylemelerini rica ettim. Herhangi bir yere yazı asmadık" dedi.

Söz alan tutuklu sanık Bülent Öz, tanık M.E.'nin beyanlarını kabul etmeyip, "İlaçlama başlamadan tanık ve kardeşiyle evlerinde konuştuk. Tanık ve kardeşi dışarda değildi. Haber verip vermediklerini konuştuk. Bize evlerde kimse olmayacağını söylediler. Ayrıca kimseden anahtar almadık" dedi.