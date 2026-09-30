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İlaçlama sonrası hayatını kaybetmişti: İzmir'de Altay bebek soruşturmasında yeni gelişme! Firma sahibine hapis istemi...
Giriş Tarihi: 30.09.2026 20:11
İlaçlama sonrası hayatını kaybetmişti: İzmir'de Altay bebek soruşturmasında yeni gelişme! Firma sahibine hapis istemi...
İzmir'in Konak ilçesinde 4 katlı bir binada yapılan ilaçlama sonrası çok sayıda kişi rahatsızlanmış, 1 yaşındaki Altay Toprak bebek ise hayatını kaybetmişti. Devam eden soruşturmayla ilgili davada esas hakkında mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanıklardan temizlik ve ilaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp G.'nin 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. İşte yeni gelişmenin detayları...