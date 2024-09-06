İlber Ortaylı’dan üzen haber geldi! Ünlü tarihçinin sağlık durumu iyi mi, neden hastaneye kaldırıldı?

İLBER ORTAYLI NEDEN RAHATSIZLANDI?

İlber Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Ünlü tarihçinin geçmişte de birkaç kez sağlık problemleri yaşadığına ilişkin haberler gündeme gelmişti. Tarihçi Profesör İlber Ortaylı İzmir İstanbul uçağında rahatsızlandığı ve ilk tedavisinin uçakta yapıldığı kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ayrıca geçirdiği bir dizi operasyondan sonra sağlık durumunun iyi olmadığına dair iddialar öne sürülmüştü.