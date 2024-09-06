Giriş Tarihi: 06.09.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
10:49
İlber Ortaylı’dan üzen haber geldi! Ünlü tarihçinin sağlık durumu iyi mi, neden hastaneye kaldırıldı?
Türk tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'dan sevenlerini ve vatandaşlarını korkutan haber geldi! Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi kamuoyuna duyuruldu. Ünlü tarihçi geçmiş dönemde de tansiyon problemi sebebiyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Vatandaşlar, Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, İlber Ortaylı'nın son durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?