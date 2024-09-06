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Giriş Tarihi: 06.09.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 10:49

İlber Ortaylı’dan üzen haber geldi! Ünlü tarihçinin sağlık durumu iyi mi, neden hastaneye kaldırıldı?

Türk tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'dan sevenlerini ve vatandaşlarını korkutan haber geldi! Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi kamuoyuna duyuruldu. Ünlü tarihçi geçmiş dönemde de tansiyon problemi sebebiyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Vatandaşlar, Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, İlber Ortaylı'nın son durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?

İlber Ortaylı’dan üzen haber geldi! Ünlü tarihçinin sağlık durumu iyi mi, neden hastaneye kaldırıldı?

Bilecik'te düzenlenecek olan 'İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu' Ortalı'nın rahatsızlanmasından dolayı iptal edildi. Bilecik Belediyesi'nin duyurusuyla gündem olan İlber Ortaylı'nın sağlık durumu merak konusu. Ünlü tarihçinin sempozyum öncesinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. İşte, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilişkili detaylar haberin devamında...

İlber Ortaylı’dan üzen haber geldi! Ünlü tarihçinin sağlık durumu iyi mi, neden hastaneye kaldırıldı?

İLBER ORTAYLI NEDEN RAHATSIZLANDI?

İlber Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Ünlü tarihçinin geçmişte de birkaç kez sağlık problemleri yaşadığına ilişkin haberler gündeme gelmişti. Tarihçi Profesör İlber Ortaylı İzmir İstanbul uçağında rahatsızlandığı ve ilk tedavisinin uçakta yapıldığı kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ayrıca geçirdiği bir dizi operasyondan sonra sağlık durumunun iyi olmadığına dair iddialar öne sürülmüştü.

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İlber Ortaylı’dan üzen haber geldi! Ünlü tarihçinin sağlık durumu iyi mi, neden hastaneye kaldırıldı?

SEMPOZYUMU İPTAL EDİLDİ!

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sevenlerine korkutan haber geldi. Ortaylı'nın Bilecik'te katılması planlanan sempozyum sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

İlber Ortaylı’dan üzen haber geldi! Ünlü tarihçinin sağlık durumu iyi mi, neden hastaneye kaldırıldı?

Haberglobal'e göre Bilecik Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, Ortaylı'nın rahatsızlığı nedeniyle Bilecik Kültür ve Kongre Merkezinde yapılması öngörülen sempozyumun ertelendiği belirtildi ve yeni sempozyum tarihi belli olduğunda vatandaşlara duyurulacağı ifade edildi.

İlber Ortaylı’dan üzen haber geldi! Ünlü tarihçinin sağlık durumu iyi mi, neden hastaneye kaldırıldı?
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