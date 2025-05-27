İlhan Şeşen cenaze programı belli oldu! İlhan Şeşen’in cenazesi ne zaman, nereden kalkıyor?

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. Daha sonra bir bankada avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğinden istifa ederek yeğenleri Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

Usta sanatçı daha sonra bireysel olarak pek çok albüme imza attı. Öte yandan sanatçı oyuncu olarak da Aliye, Annem, Anadolu Kartalları, Paramparça gibi yapımlarda yer aldı.