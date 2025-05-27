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Haberler Yaşam İlhan Şeşen cenaze programı belli oldu! İlhan Şeşen'in cenazesi ne zaman, nereden kalkıyor?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:16

İlhan Şeşen cenaze programı belli oldu! İlhan Şeşen'in cenazesi ne zaman, nereden kalkıyor?

Sanat camiasını yasa boğan vefat haberi ardından ünlü sanatçının anma töreninde ve cenazesinde bulunmak isteyenler İlhan Şeşen cenaze programı ile detaylara ulaşıyor. Şarkıcılığı ve oyunculuğa ile usta isimler arasında yer alan Şeşen 76 yaşında kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Peki, İlhan Şeşen cenazesi ne zaman, nereden kalkıyor?

İlhan Şeşen cenaze programı belli oldu! İlhan Şeşen’in cenazesi ne zaman, nereden kalkıyor?

İlhan Şeşen cenaze programı sevenlerinin gündeminde. Yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ünlü sanatçının ölüm haberi ardından sanat camiasından birçok taziye mesajı geldi. Şimdi usta sanatçıya son görevlerini yapmak isteyenler bilgileri takip ediyor. Peki, İlhan Şeşen'in cenazesi ne zaman, nereden kalkıyor?

İlhan Şeşen cenaze programı belli oldu! İlhan Şeşen’in cenazesi ne zaman, nereden kalkıyor?

İLHAN ŞEŞEN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU!

76 yaşında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen'in cenaze töreni anma töreni ile başlayacak.

Caddebostan Kültür Merkezi'nde 27 Mayıs (bugün) saat 11.00'de başlayacak anma töreni ardından cenaze namazı kılmak için Karacaahmet'e geçilecek.

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İlhan Şeşen cenaze programı belli oldu! İlhan Şeşen’in cenazesi ne zaman, nereden kalkıyor?

İLHAN ŞEŞEN'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Öğlen saat 13.10'da Şakirin Camii'de kılınacak cenaze namazı ardından ünlü sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek.

İlhan Şeşen cenaze programı belli oldu! İlhan Şeşen’in cenazesi ne zaman, nereden kalkıyor?

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

18 Haziran 1948 Manisa doğumlu İlhan Şeşen, 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında Kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İlhan Şeşen cenaze programı belli oldu! İlhan Şeşen’in cenazesi ne zaman, nereden kalkıyor?

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. Daha sonra bir bankada avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğinden istifa ederek yeğenleri Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

Usta sanatçı daha sonra bireysel olarak pek çok albüme imza attı. Öte yandan sanatçı oyuncu olarak da Aliye, Annem, Anadolu Kartalları, Paramparça gibi yapımlarda yer aldı.