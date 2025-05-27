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İlhan Şeşen cenaze programı belli oldu! İlhan Şeşen'in cenazesi ne zaman, nereden kalkıyor?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
11:16
İlhan Şeşen cenaze programı belli oldu! İlhan Şeşen'in cenazesi ne zaman, nereden kalkıyor?
Sanat camiasını yasa boğan vefat haberi ardından ünlü sanatçının anma töreninde ve cenazesinde bulunmak isteyenler İlhan Şeşen cenaze programı ile detaylara ulaşıyor. Şarkıcılığı ve oyunculuğa ile usta isimler arasında yer alan Şeşen 76 yaşında kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Peki, İlhan Şeşen cenazesi ne zaman, nereden kalkıyor?