İLK FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 9 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isim yarışmaya veda etti?

MasterChef Türkiye'nin büyük final için geri sayım başlamışken ilk finalist bu akşam belli oluyor. TV8 ekranlarında geçtiğimiz yaz başlayan MasterChef'te sezonun daha sonuna yaklaşılıyor.Kerem, Onur, Eda ve Semih'in şampiyonluk için yarıştığı programda bu akşam bir isim finalist olacak. 9 Ocak Masterchef Türkiye ilk finalist kim oldu, hangi isim veda etti?