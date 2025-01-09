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İLK FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 9 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isim yarışmaya veda etti?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
21:37
İLK FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 9 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isim yarışmaya veda etti?
Masterchef Türkiy 9 Ocak Perşembe bu akşam ilk finalist belli oluyor. Final için geri sayım başlamışken bu akşam finalde kupa için yarışacak ilk aday belli olacak. Kerem, Onur, Semih ve Eda'nın yer aldığı yarışmada bir kişi hayallerine veda ederken bir kişi bu akşam finale adını yazdıracak. Somer, Mehmet ve Danilo şeflerin tadımlarıyla bu akşam yemekler değerlendirilecek. 11 Ocak Perşembe günü büyük final oynanacak. Peki, ilk finalist kim oldu, hangi isim yarışmaya veda etti?