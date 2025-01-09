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Haberler Yaşam İLK FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 9 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isim yarışmaya veda etti?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 21:37 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:37

İLK FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 9 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isim yarışmaya veda etti?

Masterchef Türkiy 9 Ocak Perşembe bu akşam ilk finalist belli oluyor. Final için geri sayım başlamışken bu akşam finalde kupa için yarışacak ilk aday belli olacak. Kerem, Onur, Semih ve Eda'nın yer aldığı yarışmada bir kişi hayallerine veda ederken bir kişi bu akşam finale adını yazdıracak. Somer, Mehmet ve Danilo şeflerin tadımlarıyla bu akşam yemekler değerlendirilecek. 11 Ocak Perşembe günü büyük final oynanacak. Peki, ilk finalist kim oldu, hangi isim yarışmaya veda etti?

İLK FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 9 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isim yarışmaya veda etti?

MasterChef Türkiye'nin büyük final için geri sayım başlamışken ilk finalist bu akşam belli oluyor. TV8 ekranlarında geçtiğimiz yaz başlayan MasterChef'te sezonun daha sonuna yaklaşılıyor.Kerem, Onur, Eda ve Semih'in şampiyonluk için yarıştığı programda bu akşam bir isim finalist olacak. 9 Ocak Masterchef Türkiye ilk finalist kim oldu, hangi isim veda etti?

İLK FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 9 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isim yarışmaya veda etti?

MASTERCHEF TÜRKİYE İLK FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de bu akşam ilk finalist belli oluyor. Eda, Semih,Onur ve Kerem'den biri finalist oluyor. Henüz kazanan belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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İLK FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 9 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isim yarışmaya veda etti?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye 9 Ocak bir kişi finalist olacakken bir kişi bu akşam eleniyor. Henüz elenen isim belli olmadı. Açıklanınca yer vereceğiz.

İLK FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 9 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isim yarışmaya veda etti?

MASTERCHEF FİNAL ADAYLARI

1-Onur

2-Kerem

3-Eda

4-Semih

İLK FİNALİST BELLİ OLUYOR! Masterchef Türkiye 9 Ocak ilk finalist kim oldu,hangi isim yarışmaya veda etti?

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen MasterChef Türkiye finali 11 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak. İki isim canlı yayında şeflerden en çok puanı toplamaya çalışacak.
İkisi bant yayını final etabı canlı yayınlanacak olan toplam üç etabın sonunda, Danilo, Somer ve Mehmet Şef'ten en çok puan toplayan isim MasterChef 2024 Türkiye şampiyonluk kupasını kaldıracak.

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