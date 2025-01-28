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İlk kez ev alacaklar dikkat! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi geliyor! Düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
14:57
İlk kez ev alacaklar dikkat! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi geliyor! Düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman?
İlk kez ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir destek yolda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşük faizli konut kredisi kampanyasını duyurdu. 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte başlatılacak bu düzenleme, özellikle ilk kez ev alacak vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefiyle başlatılan proje kapsamında düşük faiz oranları ve avantajlı ödeme planları sunuluyor. Peki, düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir, şartlar neler? İşte, İlk evim kredisi ile ilgili tüm detaylar.