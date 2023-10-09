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Haberler Yaşam Son Dakika Düşük faizli konut kredisi 2023 başvuruları başladı mı? İlk kez ev alacaklar dikkat! 15 yıl vadeli 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler?
Giriş Tarihi: 09.10.2023 20:30 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 20:30

Son Dakika Düşük faizli konut kredisi 2023 başvuruları başladı mı? İlk kez ev alacaklar dikkat! 15 yıl vadeli 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler?

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Konutu yatırım aracı olmaktan çıkarmak amacıyla ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırma kararı alınmıştı. Bu kararla ihtiyacı olanın konuta ulaşması amaçlanırken hükümet, ilk konutunu alacaklar için düğmeye bastı ve destek çalışmaları başladı. Bu noktada ''1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Orta Vadeli Program (OVP) ile ilk kez ev sahibi olacaklar için fırsat kapısı aralanacak. Peki; 15 yıl vade ve 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? İşte ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı, şartları ve ayrıntılı bilgiler…

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?

Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri, faiz oranı ve vade sayısı merak ediliyor. Yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedefiyle BDDK, ikinci konutunu alacaklar için kredileri sınırlama kararı almıştı. Buna göre, bir ev daha almak isteyen kişiler, evin değerinin yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek. Öte yandan ilk kez ev alacak olan vatandaşlar için ilk evim konut kredisi kampanyası hayata geçirilecek. 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vade ile kredi imkanı sunacak olan kampanya için hazırlıklar devam ediyor. Düşük faizli konut kredisi için TBMM'de alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Peki, İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, kimlere verilecek? İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faizli konut kredisi son durum gelişmeleri…

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?

İLK EVİNİ ALACAKLARA MÜJDE! YENİ DÜZENLEME GELİYOR: MERKEZ BANKASI VE BDDK ÇALIŞMA BAŞLATTI

İlk evini alacaklara müjde gibi haber geldi. Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacağını belirtti.

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İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?

İLK KONUT ALIMINA DESTEK

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Birinci konut edinimini özellikle daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk kez ev alacaklar için hayata geçirilmesi beklenen kampanya ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Beklenti ise kredi faizinin yüzde 1.20'ye kadar düşmesi, vadenin ise 15 yıla çıkması.

Düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Kampanyaya ilişkin çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanması ardından konunun önümüzdeki günlerde Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

Konu ile ilgili gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

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