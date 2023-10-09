Son Dakika Düşük faizli konut kredisi 2023 başvuruları başladı mı? İlk kez ev alacaklar dikkat! 15 yıl vadeli 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler?

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Konutu yatırım aracı olmaktan çıkarmak amacıyla ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırma kararı alınmıştı. Bu kararla ihtiyacı olanın konuta ulaşması amaçlanırken hükümet, ilk konutunu alacaklar için düğmeye bastı ve destek çalışmaları başladı. Bu noktada ''1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Orta Vadeli Program (OVP) ile ilk kez ev sahibi olacaklar için fırsat kapısı aralanacak. Peki; 15 yıl vade ve 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? İşte ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı, şartları ve ayrıntılı bilgiler…