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Haberler Yaşam İlk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2025 Ramazan İmsakiyesi ile ilk teravih günü ve saati
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 11:12

İlk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2025 Ramazan İmsakiyesi ile ilk teravih günü ve saati

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif bu yıl 1 Mart'ta başlıyor. Bu kıymetli ayın feyzinden faydalanmak için orucun yanı sıra vakit ve teravih namazları da önem taşıyor. Ramazan ayı boyunca yatsı namazının ardından eda edilen teravih namazında camiler dolup taşacak. Peki, bu yıl ilk teravih namazı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta kılınacak? İşte il il 2025 Ramazan İmsakiyesi ile Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul ilk teravih günü ve saati…

İlk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2025 Ramazan İmsakiyesi ile ilk teravih günü ve saati

Ramazan ayının ilk günü olan Cumartesi sabahı ilk sahura kalkılacak ve 29 Mart'a kadar oruç ibadeti yerine getirilecek. Allah'ın rızasını kazanmak için tüm günü oruçlu geçiren müminler, oruçlarını açıp teravih namazını eda etmek üzere camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen pek çok kişi ilk teravih namazı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta kılınacak sorusuyla il il İmsakiye takvimini inceliyor. İşte 2025 Ramazan İmsakiyesi ile ilk teravih günü ve saati…

İlk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2025 Ramazan İmsakiyesi ile ilk teravih günü ve saati

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN, HANGİ GÜN KILINACAK?

2025 yılı Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü yatsı namazının ardından eda edilecek.

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İlk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2025 Ramazan İmsakiyesi ile ilk teravih günü ve saati

İLK TERAVİH NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 yılı Ramazan ayının ilk teravih namazı için yatsı vakitlerini dikkate almak gerekiyor. Yatsı namazının ardından idrak edilecek olan teravih namazı için aşağıdaki linke tıklayarak şehrinizdeki yatsı namazı vaktine göz atabilirsiniz.

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İlk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2025 Ramazan İmsakiyesi ile ilk teravih günü ve saati

İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

28 Şubat Cuma İstanbul Yatsı Vakti: 20:19

ANKARA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

28 Şubat Cuma Ankara Yatsı Vakti: 20:03

İZMİR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

28 Şubat Cuma İzmir Yatsı Vakti: 20:26

BURSA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

28 Şubat Cuma Bursa Yatsı Vakti: 20:19
İlk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2025 Ramazan İmsakiyesi ile ilk teravih günü ve saati

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.

Teravih namazının dört rekâtta bir selam vererek kılınması caizdir ancak, Diyanet'in açıklamasına göre iki rekatta bir selam vererek kılınması daha faziletlidir. Bununla birlikte her dört rekatta bir oturup dinlenmek, bu esnada la ilahe illallah demek ve salavat getirmek müstehaptır.

Yatsı namazının sünneti ve farzları tamamlandıktan sonra teravih namazına niyet edilir.

İmam "Niyet ettim Allahım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya" şeklinde niyet eder.

Akabinde cemaat, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" der.

İftitah tekbiri alınarak eller bağlanır.

Namazın rekatları ise şu şekilde eda edilir;

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