İlk Türk istihbaratçı hakkında şok gerçek! Falcının acı tahmini doğru çıktı...

KUŞÇUBAŞI EŞREF'İN KISKANDIĞI İSİM

Teşkilat-ı Mahsusa'nın önemli isimlerinden biri de Kuşçubaşı Eşref olarak biliniyor. Trablusgarp ve Batı Trakya başta olmak üzere Süleyman Askeri Bey ile Kuşçubaşı Eşref'in yolları birçok kez kesişmiş. Yazar Süleyman Tekir kitapta Kuşçubaşı Eşref'in Süleyman Askeri Bey'i kendine rakip olarak gördüğünü yazıyor. Öyle ki Eşref, Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanının Süleyman Askeri Bey değil kendisi olduğunu da iddia ediyor. Yazar da bu iddianın Eşref'in onu kendine rakip olarak görmesindeki en büyük delil olduğunu yazıyor.



İLK İSTİHBARATÇI

İzmir'de annesini ziyaret ettiği sırada 2 Temmuz 1914'te Talat Paşa imzalı bir telgraf gelir Süleyman Askeri Bey'e. Acil olarak İstanbul'a çağrılıyordur. 30 Kasım 1913'te müfrezeleri kurulmuş olan Teşkilat-ı Mahsusa'ya resmi bir kimlik kazandırma vakti gelmiştir. 2-3 Ağustos 1914'te bu karar alındı ve Süleyman Askeri Bey de ilk başkanı olarak atandı. Teşkilat, İstanbul Nuruosmaniye Şeref Sokağı'nda, Tasvir'i Efkar matbaasının karşısındaki 32 numaralı özel bir dairede faaliyet gösteremeye başladı. Süleyman Askeri Bey'in karargahı ise Meserret Otel'di. Teşkilat-ı Mahsusa doğrudan Enver Paşa'ya bağlıydı. Fiilen Balkan Savaşları sırasında kurulan teşkilat daha sonra onlarca operasyon düzenledi. Bunların birçoğunu Süleyman Askeri Bey planladı.



ÖMER SEYFETTİN'IN FALCISININ ACI TAHMİNİ

Edebiyatçı olarak bilinen Ömer Seyfeddin aslen askerdi ve Süleyman Askeri Bey'in de yakın arkadaşlarından biriydi. Süleyman Askeri Bey'in ilk görev yeri İzmir'di. İzmir'de karşılaştıklarında Ömer Seyfeddin biraz da eğlenmek için Süleyman Bey'i bir falcıya götürmüş. O sıralar yüzbaşı olan Süleyman Bey'e falcı yakın zamanda vali olacağın söylemiş. Sonra da "İlerleyen yıllarda intihar edeceksin" demiş. Süleyman Askeri Bey, batıl şeylere inanmayan bir kişilik olarak falcıya "Monşer haydi valiliğe bir şey demeyeyim. Ama katiyen kendimi öldürme ihtimali yoktur" demiş. Ama falcı haklı çıkacaktır. Süleyman Askeri Bey, Basra Valisi olacaktır ilerleyen yıllarda. Sonra da 1915'te intihar edecektir. Ömer Seyfeddin, Süleyman Askeri Bey'in ölümü sonrası 1919 Kasım'ında İfham'daki Vehim ve Fal başlıklı yazısında anlatıyor olayı. Süleyman Tekir bu yazısı bulup aktarıyor bize.