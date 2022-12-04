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İlk Türk istihbaratçı hakkında şok gerçek! Falcının acı tahmini doğru çıktı...
Giriş Tarihi: 04.12.2022 12:06
Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
12:07
İlk Türk istihbaratçı hakkında şok gerçek! Falcının acı tahmini doğru çıktı...
Süleyman Askeri Bey, 31 yıllık ömrüne çok şey sığdırdı. MİT'in atası sayılan Teşkilat-ı Mahsusa'yı kurdu ve ilk başkanı oldu. Trablusgarp'tan Balkan Savaşları'na, Irak'a kadar geniş bir coğrafyada onlarca operasyonu yönetti. Mustafa Kemal Paşa'nın da Enver Paşa'nın da silah arkadaşıydı. Yeni belge ve bilgilerle onun kısa ama kahramanlıklarla dolu hayatı kitaplaştırıldı