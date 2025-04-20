İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A göreve hazır! Başkan Erdoğan yarın hizmete alacak

"YÜZDE 80'IN ÜZERİNDE YERLİLİK ORANIYLA 84 YERLİ EKİPMAN KULLANILDI"

Türksat 6A'nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH ile birlikte çalıştıklarını da anımsatan Uraloğlu, "Bu firmalarımız tarafından yerli ve milli olarak üretilen her parça artık uydu deneyimi kazanmış oldu. Uydumuz, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirildi. Ülkemizde üretilen bu parçaların hepsi uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açıldı." açıklamasında bulundu.

Türksat 6A'nın, Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirdiği kadar, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı da azalttığını belirten Uraloğlu, "Bu proje, milli güvenliğimiz açısından da çok önemli. Artık dışa bağımlı olmadan, kendi haberleşme uydumuzu kendimiz üretiyoruz." dedi.