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Haberler Yaşam İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A göreve hazır! Başkan Erdoğan yarın hizmete alacak
Giriş Tarihi: 20.04.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 11:21

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A göreve hazır! Başkan Erdoğan yarın hizmete alacak

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 21 Nisan Pazartesi günü (yarın) hizmete alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla uydularımızın kapsama alanı 5 milyar kişiye ulaşacak. Türksat'ın hizmet verdiği alan Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek." dedi.

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A göreve hazır! Başkan Erdoğan yarın hizmete alacak

Türksat 6A uydusu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile 21 Nisan Pazartesi günü (yarın) Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenecek törenle hizmete alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu başarıyla ülkemiz, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülke arasına adını yazdırdı." ifadelerini kullandı.

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A göreve hazır! Başkan Erdoğan yarın hizmete alacak

"TÜRKSAT MÜHENDİSLERİNİN KATKISIYLA EN YÜKSEK YERLİLİK ORANIYLA ÜRETİLDİ"

"TÜRKSAT Türkiye'nin uydu serüveninin 1994 yılında yörüngede yer edinen Türksat 1B ile başladığını kaydeden Bakan Uraloğlu, onu 1996 yılında devreye giren 1C ve 2001 yılında fırlatılan 2A uydularının takip ettiğini ifade etti.

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İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A göreve hazır! Başkan Erdoğan yarın hizmete alacak

Türksat 6A uydusunun ise Türksat'ın "yerli ürün üretme" noktasında yaklaşık 20 yıllık çalışmasının bir sonucu olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Türksat'ın Teknoloji Transfer Programı'nı hayata geçirerek yurt dışında üretimi yapılan 3A'nın yanı sıra 4A ve 4B uydularının üretiminde Türksat mühendislerinin de yer almasını sağladığını söyledi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A göreve hazır! Başkan Erdoğan yarın hizmete alacak

"Ayrıca Türksat 5A'nın ve 5B'nin yapımında da yine Teknoloji Transfer Programı kapsamında 12 Türksat mühendisi uydu tasarım, üretim ve test başlıklarında bulundu. Söz konusu program kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla 6A, en yüksek yerlilik oranıyla üretilmiş oldu."

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A göreve hazır! Başkan Erdoğan yarın hizmete alacak

"YÜZDE 80'IN ÜZERİNDE YERLİLİK ORANIYLA 84 YERLİ EKİPMAN KULLANILDI"

Türksat 6A'nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH ile birlikte çalıştıklarını da anımsatan Uraloğlu, "Bu firmalarımız tarafından yerli ve milli olarak üretilen her parça artık uydu deneyimi kazanmış oldu. Uydumuz, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirildi. Ülkemizde üretilen bu parçaların hepsi uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açıldı." açıklamasında bulundu.

Türksat 6A'nın, Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirdiği kadar, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı da azalttığını belirten Uraloğlu, "Bu proje, milli güvenliğimiz açısından da çok önemli. Artık dışa bağımlı olmadan, kendi haberleşme uydumuzu kendimiz üretiyoruz." dedi.