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İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A göreve hazır! Başkan Erdoğan yarın hizmete alacak
Giriş Tarihi: 20.04.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
11:21
İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A göreve hazır! Başkan Erdoğan yarın hizmete alacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 21 Nisan Pazartesi günü (yarın) hizmete alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla uydularımızın kapsama alanı 5 milyar kişiye ulaşacak. Türksat'ın hizmet verdiği alan Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek." dedi.