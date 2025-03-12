İlknur’u sokak ortasında katletmişti: O caninin cezası belli oldu! "Gözümün önünde boğazını kesti..."

CEZASINDA İNDİRİM UYGULANMADI

Savunma yapan sanık Ali İhsan Kaya, "Otel çalışanı S.K.'nin söyledikleri gibi bir şey yok. İkimiz yere düştük, bıçağı elinden almaya çalıştım. Boğazını kesmedim. Boğazında bıçak darbesi yok. Çok pişmanım. Olayın bu duruma gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Cezaevinde psikologlar durumu çok iyi biliyor. Olayın bu duruma geleceğini bilmiyordum. Oraya gittiğim ve onunla görüşmek istediğim için pişmanım. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Ali İhsan Kaya'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi, indirim uygulamadı.