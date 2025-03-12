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İlknur’u sokak ortasında katletmişti: O caninin cezası belli oldu! "Gözümün önünde boğazını kesti..."
Giriş Tarihi: 12.03.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
18:23
İlknur’u sokak ortasında katletmişti: O caninin cezası belli oldu! "Gözümün önünde boğazını kesti..."
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kıskançlık nedeniyle tartıştığı kız arkadaşı İlknur Çetin'i (35) sokak ortasında bıçaklayarak katleden Ali İhsan Kaya (39) indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Duruşmada otel çalışanı tanık S.K.'nın sözleri yaşanan vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi. İşte detaylar…