İnan Kıraç kimdir, kaçırıldı mı? Ünlü iş insanı İnan Kıraç kaçırıldı iddiasına hastaneden açıklama!

İNAN KIRAÇ KİMDİR?

İnan Kıraç, 4 Şubat 1937 tarihinde Eskişehir'de doğmuş Türk sanayici ve iş insanıdır. Koç Holding'de uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Kıraç, iş dünyasının yanı sıra eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarıyla da tanınır. Galatasaray Eğitim Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi önemli kuruluşların kurucuları arasında yer alır. Aynı zamanda kültür-sanat alanında Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü gibi projelere öncülük etmiştir. İnan Kıraç, Türk sanayisinin gelişimine katkı sağlamış, etkili bir isim olarak öne çıkmaktadır.