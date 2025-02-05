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İnan Kıraç’tan kızını şoke eden mazeret! Evlilik iptal edilecek mi?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
11:12
İnan Kıraç’tan kızını şoke eden mazeret! Evlilik iptal edilecek mi?
87 yaşındaki ünlü iş insanı İnan Kıraç, Emine Alangoya ile evlendi. Kızı İpek Kıraç ise "Babamın akli melekeleri yerinde değil" deyip evliliğin iptalini istedi. Bu başvuruyu kabul eden mahkeme İnan Kıraç'ı Adli Tıp'a sevk etti. Fakat ünlü iş insanı Adli Tıp'a gitmedi. Mazereti kızını şoke etti...