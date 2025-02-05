Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İnan Kıraç’tan kızını şoke eden mazeret! Evlilik iptal edilecek mi?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:12

İnan Kıraç’tan kızını şoke eden mazeret! Evlilik iptal edilecek mi?

87 yaşındaki ünlü iş insanı İnan Kıraç, Emine Alangoya ile evlendi. Kızı İpek Kıraç ise "Babamın akli melekeleri yerinde değil" deyip evliliğin iptalini istedi. Bu başvuruyu kabul eden mahkeme İnan Kıraç'ı Adli Tıp'a sevk etti. Fakat ünlü iş insanı Adli Tıp'a gitmedi. Mazereti kızını şoke etti...

İnan Kıraç’tan kızını şoke eden mazeret! Evlilik iptal edilecek mi?

Takvim yaprakları 24 Aralık 2024'ü gösterdiğinde ünlü iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. Bu evlilik uzun süre gümdenden düşmedi. İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne giderek "evliliğin iptali" talebiyle dava açtı.

İnan Kıraç’tan kızını şoke eden mazeret! Evlilik iptal edilecek mi?

Mahkeme vasi davası için 12 Mart'a gün verirken, duruşma gününe kadar İnan Kıraç'ın, Adli Tıp Kurumu'nda muayene olmasına karar verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İnan Kıraç’tan kızını şoke eden mazeret! Evlilik iptal edilecek mi?

HEYETE GİRDİ
Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç, geçtiğimiz Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'na giderek akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair rapor hazırlayacak olan psikiyatri heyetinin karşısına çıktı.

İnan Kıraç’tan kızını şoke eden mazeret! Evlilik iptal edilecek mi?

İKİNCİSİNİ REDDETTİ
İnan Kıraç, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden aldığı "Akli melekeleri yerindedir" raporu ile Büyükçekmece Belediyesi'nde gizlice dünya evine girmişti. İnan Kıraç'ın eşi eski Koç Holding çalışanı 75 yaşındaki Emine Alangoya'nın bu dördüncü evliliğiydi.

İnan Kıraç’tan kızını şoke eden mazeret! Evlilik iptal edilecek mi?

İpek Kıraç, önce babası İnan Kıraç'ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulundu.

SON DAKİKA