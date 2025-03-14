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İnci Taneleri 37. Bölüm fragmanı gündemde! KANAL D - İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
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İnci Taneleri her Perşembe izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Sevilen yapımın son olarak ekrana gelen 36. Bölümünden sonra gözler 37. Bölüm fragmanına çevrildi. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı yapımın son bölümünde Azem, Ferda'yı bulmak için ona verilen adrese gitmiş ama Ferda'yı bulamamıştı… Peki, İnci Taneleri yeni bölümde neler olacak, fragman yayımlandı mı? İşte, detaylar…