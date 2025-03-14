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Haberler Yaşam İnci Taneleri 37. Bölüm fragmanı gündemde! KANAL D - İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 00:25 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 00:27

İnci Taneleri 37. Bölüm fragmanı gündemde! KANAL D - İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İnci Taneleri her Perşembe izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Sevilen yapımın son olarak ekrana gelen 36. Bölümünden sonra gözler 37. Bölüm fragmanına çevrildi. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı yapımın son bölümünde Azem, Ferda'yı bulmak için ona verilen adrese gitmiş ama Ferda'yı bulamamıştı… Peki, İnci Taneleri yeni bölümde neler olacak, fragman yayımlandı mı? İşte, detaylar…

İnci Taneleri 37. Bölüm fragmanı gündemde! KANAL D - İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İnci Taneleri, son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Dizinin sıkı takipçileri gelecek bölümden ipuçları verecek olan fragman için Kanal D ekranına odaklanırken, fragman için de heyecan arttı. Peki, yeni fragman yayınlandı mı? İşte, İnci Taneleri 37. Bölüm fragmanı detayları…

İnci Taneleri 37. Bölüm fragmanı gündemde! KANAL D - İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ 37. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/fragmanlar

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İnci Taneleri 37. Bölüm fragmanı gündemde! KANAL D - İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem, Ferda'yı bulmak için ona verilen adrese gider ama Ferda'yı bulamaz. Ferda ile karşı karşıya gelmek onun ihtiyacı her neyse çözmek için yardımcı olmak ister.

İnci Taneleri 37. Bölüm fragmanı gündemde! KANAL D - İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cihan ve arkadaşları Reyyaz'la ateşkes yaparak yönetimini aldıkları fabrikaya gittiklerinde onları hiç ummadıkları bir sürpriz karşılar. Salacaklar ile Azem'lerin hayatı yine ve hiç olmadığı kadar tehlikeli bir kesişmenin eşiğindedir.

İnci Taneleri 37. Bölüm fragmanı gündemde! KANAL D - İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?