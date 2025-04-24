İNCİ TANELERİ 41.BÖLÜM İZLE: Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle, tek parça, full HD

Azem ve Cihan tüm güçleri ile Nehir'in yanında olmak için ellerinden geleni yapmaya hazırdır. Dilber artık Yıldız ile hayal ettikleri girişim için somut bir adım atmaya karar verir. Ferda geçmişten hiç haberi yokken, hastalığı nedeniyle geleceğinden de umudunu kesmek üzeredir.