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Giriş Tarihi: 09.01.2025 18:33 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 18:33

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YAYINLANACAK MI? 9 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri bugün yok mu, yeni bölüm hangi tarihte?

Kanal D ekranlarında her perşembe günü izleyiciyle buluşan İnci Taneleri yeni bölüm sorgulaması yapılıyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizi 9 Ocak 2025 Kanal D ayın akışında yer almadı. Bu noktada "İnci Taneleri bugün var mı,yeni bölüm yayınlanacak mı?" soruları yanıt arıyor. Peki İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YAYINLANACAK MI? 9 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri bugün yok mu, yeni bölüm hangi tarihte?

Kanal D ekranlarında her perşembe günü izleyici karşısına çıkan dizi İnci Taneleri yeni bölümü sorgulanıyor. Kanal D yayın akışında yer almayan dizinin yeni bölümü sorgulanıyor. Peki İnci Taneleri bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 9 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ve detaylar

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YAYINLANACAK MI? 9 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri bugün yok mu, yeni bölüm hangi tarihte?

BU AKŞAM İNCİ TANELERİ VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bu akşam Kanal D yayın akışında İnci Taneleri dizisi yer almıyor. Yılbaşı haftası dolayısıyla pek çok dizi bu hafta yeni bölümüyle yayınlanmıyor. İnci Taneleri'nin de bu nedenden dolayı ekranlarda yer almayacak.

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İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YAYINLANACAK MI? 9 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri bugün yok mu, yeni bölüm hangi tarihte?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İnci Taneleri 29. yeni bölümüyle 16 Ocak 2025 Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YAYINLANACAK MI? 9 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri bugün yok mu, yeni bölüm hangi tarihte?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜM ÖZETİ

İnci Taneleri dizisinin 28. bölümünde Dilber, Piraye'nin iş teklifiyle şoke oluyor!

Cihan'ın ve tüm ekibin yaşadığı acı kayıp herkes için çok sarsıcı olur. Cihan için artık meseleler iyice kişisel bir hal almıştır. Dilber ve Yıldız'ın aklı Zerre'deyken Azem onu uzaktan da olsa korumanın bir yolunu bulur. Piraye hep uzağında kaldığı bir yaşamı Azem'in romanı sayesinde tanımaya başlamıştır. Bu durum Piraye ve Dilber'i bir araya getirecektir. Piraye'nin yaptığı teklif, Dilber ve Yıldız'ı son derece sevindirir. Azem ise bu teklife oldukça şaşırır.

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YAYINLANACAK MI? 9 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri bugün yok mu, yeni bölüm hangi tarihte?

Azem, Cihan ve arkadaşlarının bu karanlık dünyada daha da çukura batmalarından korkarken geçmişten gizemli bir kadın çıkagelir. Azem, bu kadının kim olduğunu bilmez.

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