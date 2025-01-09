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İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YAYINLANACAK MI? 9 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri bugün yok mu, yeni bölüm hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
18:33
İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YAYINLANACAK MI? 9 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri bugün yok mu, yeni bölüm hangi tarihte?
Kanal D ekranlarında her perşembe günü izleyiciyle buluşan İnci Taneleri yeni bölüm sorgulaması yapılıyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizi 9 Ocak 2025 Kanal D ayın akışında yer almadı. Bu noktada "İnci Taneleri bugün var mı,yeni bölüm yayınlanacak mı?" soruları yanıt arıyor. Peki İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar