İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YAYINLANACAK MI? 9 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri bugün yok mu, yeni bölüm hangi tarihte?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜM ÖZETİ

İnci Taneleri dizisinin 28. bölümünde Dilber, Piraye'nin iş teklifiyle şoke oluyor!

Cihan'ın ve tüm ekibin yaşadığı acı kayıp herkes için çok sarsıcı olur. Cihan için artık meseleler iyice kişisel bir hal almıştır. Dilber ve Yıldız'ın aklı Zerre'deyken Azem onu uzaktan da olsa korumanın bir yolunu bulur. Piraye hep uzağında kaldığı bir yaşamı Azem'in romanı sayesinde tanımaya başlamıştır. Bu durum Piraye ve Dilber'i bir araya getirecektir. Piraye'nin yaptığı teklif, Dilber ve Yıldız'ı son derece sevindirir. Azem ise bu teklife oldukça şaşırır.