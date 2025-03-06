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Haberler Yaşam İNCİ TANELERİ FRAGMAN SORGULAMA: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 23:52 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 23:52

İNCİ TANELERİ FRAGMAN SORGULAMA: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri 35. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün ardından, dizi hayranları yeni bölümün fragmanını merakla araştırmaya başladı. Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı dizi her hafta olduğu gibi hikayesine hız kesmeden devam ediyor. Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesi ilgiyle takip ediliyor. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

İNCİ TANELERİ FRAGMAN SORGULAMA: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin son bölümün ardından dizi severler, yeni bölüm fragmanına odaklandı. Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı dizi her hafta izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin takipçileri yeni gelişmeler ve fragman için gözlerini ekranlara çevirmiş durumda. Peki, İnci Taneleri 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek haftaki bölümde hangi sürpriz gelişmeler yaşanacak? İşte, detaylar.

İNCİ TANELERİ FRAGMAN SORGULAMA: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ile takip edilen İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

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İNCİ TANELERİ FRAGMAN SORGULAMA: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ 35. BÖLÜM KONUSU

Nehir ile Cihan annelerinin ölümüne sebep olan 'kardeşleri' ile yüzleşmeden hayatlarına devam edemezler. Bu konuda Nergis'ten yardım isterler. Nergis bu sayede Azem'i ilk defa tüm ailesiyle aynı masaya oturtur. Azem, Cihan ve Nehir'e bir söz verir söz konusu çocukla önce kendisi yüzleşecektir.

İNCİ TANELERİ FRAGMAN SORGULAMA: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Günlük hayatın karmaşası akarken Cihan ve Nehir'in ilişkileri bozulmuş, Piraye kafa karışıklığı son bulsun diye sonunda bir tercih yapmış, Dilber ise uzun zamandır beklediği müjdeye kavuşmuştur. Azem ise ısrarla aradığı adrese sonunda ulaşır. Geçmişin en karanlık kapısını aralarken başka bir bilinmeze de girmeye hazırlanıyordur.

İNCİ TANELERİ FRAGMAN SORGULAMA: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Günlük hayatın karmaşası akarken Cihan ve Nehir'in ilişkileri bozulmuş, Piraye kafa karışıklığı son bulsun diye sonunda bir tercih yapmış, Dilber ise uzun zamandır beklediği müjdeye kavuşmuştur. Azem ise ısrarla aradığı adrese sonunda ulaşır. Geçmişin en karanlık kapısını aralarken başka bir bilinmeze de girmeye hazırlanıyordur.