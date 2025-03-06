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İNCİ TANELERİ FRAGMAN SORGULAMA: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
23:52
İNCİ TANELERİ FRAGMAN SORGULAMA: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri 35. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün ardından, dizi hayranları yeni bölümün fragmanını merakla araştırmaya başladı. Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı dizi her hafta olduğu gibi hikayesine hız kesmeden devam ediyor. Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesi ilgiyle takip ediliyor. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?