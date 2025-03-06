İNCİ TANELERİ FRAGMAN SORGULAMA: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ 35. BÖLÜM KONUSU

Nehir ile Cihan annelerinin ölümüne sebep olan 'kardeşleri' ile yüzleşmeden hayatlarına devam edemezler. Bu konuda Nergis'ten yardım isterler. Nergis bu sayede Azem'i ilk defa tüm ailesiyle aynı masaya oturtur. Azem, Cihan ve Nehir'e bir söz verir söz konusu çocukla önce kendisi yüzleşecektir.