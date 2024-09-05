İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var, mı saat kaçta?

Sezon finali yapan birçok dizi eylül ayı itibarıyla yeni sezonlarıyla yayın akışına başladı. Kanal D'nin İnci Taneleri dizisinin yeni bölümleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni sezonda kadroya hangi isimlerin katılacağı ve olayların nasıl gelişeceği merak konusu oldu. İşte, İnci Taneleri dizisinin yayın akışı tarihi haberin devamında...