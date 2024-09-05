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Giriş Tarihi: 05.09.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 15:05

İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var, mı saat kaçta?

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin yeni sezon tarihiyle ilgili araştırmalar seyirciler ve dizinin sevenleri tarafından devam ediyor. Haziran ayında 17. bölümüyle sezon finali yapan dizi büyük ilgi gördü. Senaristliğini ve başrolünü Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Peki, İnci Taneler yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var, mı saat kaçta?

Sezon finali yapan birçok dizi eylül ayı itibarıyla yeni sezonlarıyla yayın akışına başladı. Kanal D'nin İnci Taneleri dizisinin yeni bölümleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni sezonda kadroya hangi isimlerin katılacağı ve olayların nasıl gelişeceği merak konusu oldu. İşte, İnci Taneleri dizisinin yayın akışı tarihi haberin devamında...

İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var, mı saat kaçta?

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin yeni sezon tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni bölümlerin tarihi belli olduğunda haberlerde yer verilecek.

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İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var, mı saat kaçta?

İNCİ TANELERİ KONUSU

Edebiyat öğretmeni Azem Yücedağ (Yılmaz Erdoğan), karısını öldürmekle suçlanıp cezaevine girmiştir. Cezaevinden çıktıktan sonraeğlence mekanı dansçısı olan Dilber (Hazar Ergüçlü) ile bir otelde tanışır. Azem'in tek isteği tekrar ailesine kavuşmaktır.

İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var, mı saat kaçta?

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI KİM?

Yılmaz Erdoğan
Hazar Ergüçlü
Selma Ergeç
Kubilay Aka
Yasemin Baştan
Güven Kıraç
Ümit Beste
İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var, mı saat kaçta?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizi çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'un Avrupa yakasında Galata ve Beşiktaş gibi semtlerinde yapılırken bazı sahnelerde Kartal'ın bazı mekanlarında yapılmıştır.

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