Giriş Tarihi: 05.09.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
15:05
İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var, mı saat kaçta?
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin yeni sezon tarihiyle ilgili araştırmalar seyirciler ve dizinin sevenleri tarafından devam ediyor. Haziran ayında 17. bölümüyle sezon finali yapan dizi büyük ilgi gördü. Senaristliğini ve başrolünü Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Peki, İnci Taneler yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?