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Giriş Tarihi: 14.11.2026 17:00 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 17:02

İndiği servis minik Yusuf’u hayattan koparmıştı! Acılı abla isyan etti: Şoförün öğrenci taşıma kimliği yokmuş!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde indiği servinin altında kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Yusuf Eymen Kaya davasında vicdanları sızlayan bir karar çıktı. Yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sürücü Durmuş Ali Duran 'iyi hal' indirimi ile 2 yıl 8 ay 15 gün, dernek yöneticileri ise 1 yıl 11 ay 10 gün hapse çarptırıldı. Dosya kapmasında en dikkat çeken ayrıntı ise sürücü Duran'ın dernekte büro personeli olarak görev yaptığı, öğrenci taşıma gibi bir görevinin olmadığı öğrenildi.

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İndiği servis minik Yusuf’u hayattan koparmıştı! Acılı abla isyan etti: Şoförün öğrenci taşıma kimliği yokmuş!

Acı olay, 11 Şubat 2025'te ilçeye bağlı Taraşçı Mahallesinde yaşandı. Durmuş Ali Duran (38) idaresindeki 42 K 6064 plakalı servis minibüsü, kreş sonrası Yusuf Eymen'i evinin önünde indirdi. Ancak Yusuf Eymen'in aracın önünden geçmesini beklemeden hareket eden Duran, küçük çocuğu ezerek hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmuş Ali Duran, tutuklandı.

İndiği servis minik Yusuf’u hayattan koparmıştı! Acılı abla isyan etti: Şoförün öğrenci taşıma kimliği yokmuş!

'KEDİ VEYA KÖPEK ZANNETTİM'

Durmuş Ali Duran ifadesinde, derneğe bağlı lojmanla ailesiyle birlikte yaşadığını, lojmanda bulunan bir odayı oyun alanına çevirdiklerini, eşinin çocuklara dini eğitim verip, oyunlar oynattığını, 10 çocuğun haftanın 5 günü gelip eğitim aldığını, derneğe ait araçla çocukları getirip götürdüğünü, Yusuf Eymen'den önce 9 çocuğunu evine bıraktığını, Yusuf Eymen'in araçtan indikten sonra 2 dakika kadar beklediğini, ardından hareket ettiğini, 2-3 saniye sonra bir ses geldiğini, kedi veya köpeği ezmiş olabileceğini düşünüp araçtan indiğini, Yusuf Eymen'i kanlar içerisinde yerde gördüğünü söyledi.

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İndiği servis minik Yusuf’u hayattan koparmıştı! Acılı abla isyan etti: Şoförün öğrenci taşıma kimliği yokmuş!

ÖĞRENCİ TAŞIMA GÖREVİ BULUNMUYORMUŞ

Yapılan soruşturmada dernek yöneticilerinin de ifadelere başvuruldu. Dernek yöneticileri Durmuş Ali Duran'ın dernekte büro personeli olarak görev yaptığını, eğitim verdikleri yerin kütüphane olarak faaliyet gösterdiğini, aracın dernek faaliyetleri kapsamında kullanıldığını, Durmuş Ali'nin personel, öğrenci taşıma gibi bir görevinin olmadığını, bu konuda kendisine herhangi bir görevlendirme yapılmadığını, bilgileri ve rızaları dışında taşımacılık faaliyeti yaptığını, olaydan sonra haberlerinin olduğu söyledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İndiği servis minik Yusuf’u hayattan koparmıştı! Acılı abla isyan etti: Şoförün öğrenci taşıma kimliği yokmuş!

SÜRÜCÜ VE DERNEK YÖNETİCİLERİ HAKKINDA 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Eymen tali, sürücü Durmuş Ali Duran'ın ise asli kusurluğu olduğu belirtildi. Derneğin yönetim kurulu üyelerinin de yine tali kusurlu olduğu belirtildi. Sürücü Durmuş Ali Duran ve dernek yöneticileri Abdurrahman Ufacık (50), Ali Karahan (53), Eyüp Uçar (48), Hüseyin Uçar (44) ve İshak Ufacık (51) hakkına 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Durmuş Ali Duran ise 3 Haziran'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

SÜRÜCÜYE İYİ HAL İNDİRİMİ İLE 2 YIL 8 AY HAPİS

Seydişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Durmuş Ali Duran 'taksirle ölümü neden olma' suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 'İyi hal' indirimi uygulanan Duran'ın cezası 2 yıl 8 ay 15 güne düşürüldü. 5 dernek yöneticisi hakkında ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2'şer yıl 4'er ay hapis cezası verildi. Bu cezalarda 'iyi hal' indirimi ile 1 yıl 11 ay 10 güne düşürülerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İndiği servis minik Yusuf’u hayattan koparmıştı! Acılı abla isyan etti: Şoförün öğrenci taşıma kimliği yokmuş!

CEZA İSTİNAFTA ONANDI

Yusuf Eymen'in ailesi kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi verilen kararda hukuka aykırılık bulunmadığından kararı kesin olmak üzere onadı.

"6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CANININ BEDELİ BU MU?"

Abla Eda Gök verilen bu kararlara isyan etti. Acılı abla, "Kardeşimin doğuştan ayak tendomları yoktu. Doğar doğmaz ayaklarından operasyon geçirdi. 3 yaşına kadar demir ayakkabı taktı. Ayağını içe ata ata yürüyordu. Kreşe verirken bu çocuğun özel bir durumu var özen gösterin ilgilenin dedik. Okul sonrası servis evin önüne geliyor. Kardeşim araçtan inip, kapı kapandıktan iki saniye sonra araç hızlı bir şekilde ilerliyor. Tekerlekler çocuğun üzerinden geçiyor. Sürücü araçtan iniyor ve sallana sallana kardeşimin yanına gidiyor. Araçta gerekli hiçbir önlem alınmamış. Araçta servis annesi yok. Bu kadar mı basit bir çocuğun hayatı? Bu kadar ihmalin bedeli bu mu?" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SEYDİŞEHİR #KONYA

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