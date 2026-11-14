İndiği servis minik Yusuf’u hayattan koparmıştı! Acılı abla isyan etti: Şoförün öğrenci taşıma kimliği yokmuş!

SÜRÜCÜ VE DERNEK YÖNETİCİLERİ HAKKINDA 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Eymen tali, sürücü Durmuş Ali Duran'ın ise asli kusurluğu olduğu belirtildi. Derneğin yönetim kurulu üyelerinin de yine tali kusurlu olduğu belirtildi. Sürücü Durmuş Ali Duran ve dernek yöneticileri Abdurrahman Ufacık (50), Ali Karahan (53), Eyüp Uçar (48), Hüseyin Uçar (44) ve İshak Ufacık (51) hakkına 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Durmuş Ali Duran ise 3 Haziran'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

SÜRÜCÜYE İYİ HAL İNDİRİMİ İLE 2 YIL 8 AY HAPİS

Seydişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Durmuş Ali Duran 'taksirle ölümü neden olma' suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 'İyi hal' indirimi uygulanan Duran'ın cezası 2 yıl 8 ay 15 güne düşürüldü. 5 dernek yöneticisi hakkında ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2'şer yıl 4'er ay hapis cezası verildi. Bu cezalarda 'iyi hal' indirimi ile 1 yıl 11 ay 10 güne düşürülerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.