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İndiği servis minik Yusuf’u hayattan koparmıştı! Acılı abla isyan etti: Şoförün öğrenci taşıma kimliği yokmuş!
Giriş Tarihi: 14.11.2026 17:00
Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 17:02
İndiği servis minik Yusuf’u hayattan koparmıştı! Acılı abla isyan etti: Şoförün öğrenci taşıma kimliği yokmuş!
Konya'nın Seydişehir ilçesinde indiği servinin altında kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Yusuf Eymen Kaya davasında vicdanları sızlayan bir karar çıktı. Yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sürücü Durmuş Ali Duran 'iyi hal' indirimi ile 2 yıl 8 ay 15 gün, dernek yöneticileri ise 1 yıl 11 ay 10 gün hapse çarptırıldı. Dosya kapmasında en dikkat çeken ayrıntı ise sürücü Duran'ın dernekte büro personeli olarak görev yaptığı, öğrenci taşıma gibi bir görevinin olmadığı öğrenildi.