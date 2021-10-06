İngilizce Kız İsimleri - 2021 En Yeni ve Duyulmamış İngilizce Kız Bebek İsimleri

En Cool Yabancı Kız İsimleri ve Anlamları

Astrid: İlahi güzellik

Alice: Asil

Aida: Mutlu (İtalyanca)

Alessi: Savunucu,

Bronte: Gök gürültüsü (Eski Yunanca)

Brook: Küçük dere

Cara: Sevgili, arkadaş

Darlene: Şefkatle sevilen

Darla: Sevgili

Delilah: Narin (İbranice)

Della: Asil, parlak (Almanca)

Edyth: Mutlu savaş

Ella: Peri kızı

Ellie: Parlak, parlayan kişi

Emery: Cesur ve güçlü

Faith: İnanç

Farah: Neşe (Arapça)

Freya: Asil kadın

Frankie: Fransa'da özgür olan insan (Latince)

Gale: Neşe dolu

Harriet: Evini yöneten

Holly: Kutsal

Ida: Çalışkan olan

Ivy: Sarmaşık

Khloe: Tanrıça Demeter'in diğer adı (Antik Yunan), yeşil ve genç ateş

Kaylee: Saf ve temiz duygularla dolu olan

Lila: Gece

Luna: Ay (Latince)

Lori: Bir tür defne ağacı, onur ve zafer simgesi

Maya: İllüzyon (Sanskritçe), su (Yunanca)

Mila: Zarif, sevgili

Milan: Zarif, sevgili (Slavca)

Millie: Özgür doğmuş (Latince), kararlılık, güç ve kuvvet

Mira: Harika (Latince), kader (Yunanca)

Misty: Sisli

Rayne: Kudretli, kraliçe

Reagan: Küçük hükümdar

Soleil: Güneş (Fransızca)

Sadie: Prenses

Vanessa: Kelebeklerin kraliçesi

Violet: Mor

Quinn: Bilgelik, zeka