İngilizce Kız İsimleri - 2021 En Yeni ve Duyulmamış İngilizce Kız Bebek İsimleri

En Güzel Yabancı Kız İsimleri ve Anlamları
Adelina: Asalet (Fransızca)
Ada: İlk doğan kız çocuğu (Afrika), mutlu, refah içinde yaşayan (İngilizce)
Aimee: En sevilen arkadaş (Fransızca)
Angelina: Haberci, melek
Aurora: Şafak, kutup ışıkları
Ava: Hayat, ses
Beatrix: Mutluluk veren
Birdie: Küçük kuş
Becca: Büyüleyici güzel
Blossom: Çiçek
Carey: Siyah
Carol: Melodi, şarkı
Calliope: Büyülü ses
Celine: Gökyüzü, cennet
Cleo: Zafer (İngilizce)
Claire: Parlak ve temiz
Daisy: Papatya
Diana: Ay tanrıçası
Eden: Sevinç veren (İbranice)
Edna: Arzu
Ember: Kıvılcım
Emma: Evrensel
Elena: Parlayan ışık
Faye: Peri gibi
Faylinn: Peri krallığı
Gemma: Değerli taş, mücevher
Grace: Zarafet
Hannah: İyilik, lütuf
Harper: Ozan,şair
Hope: Umut
Ines: Saf
Ivory: Saf ,fildişi beyazı
Joyce: Neşe, neşeli
Kaitlyn: Saf
Laurel: Defne
Lenora: Işık
Libby: Kutsanmış
Lily: Masumiyet, saflık simgesi zambak
Lucia: Işık (İtalyanca)
Loni: Dişi aslan, gökyüzü (Hawaii)
Maisie: İnci
Mabel: Güzelim
Megan: Yetenekli, inci
Morganne: Denizde doğan
Nora: Onur, itibar
Pearl: Değerli, inci
Ruby: Yakut
Sasha: İnsan ırkının savunucusu
Selena: Ay tanrıçası, ay
Stella: Bir yıldız
Sophia: Bilgelik
Victoria: Zafer, fetih
Vivian: Hayat dolu
Willow: Zarif,ince
Zoey: Hayat (Yunanca)