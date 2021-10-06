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Haberler Yaşam İngilizce Kız İsimleri - 2021 En Yeni ve Duyulmamış İngilizce Kız Bebek İsimleri
Giriş Tarihi: 06.10.2021 14:55 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 14:56

İngilizce Kız İsimleri - 2021 En Yeni ve Duyulmamış İngilizce Kız Bebek İsimleri

Yeni doğan bebekler için en heyecanlı kısımlardan bir tanesi isim koymaktır. Çocuklarına İngilizce isim tercih edecekler için ise en güzellerini seçmek isteyenler araştırmalarına başladılar. İnternet üzerinden İngilizce kız isimleri, İngilizce kız bebek isimleri gibi araştırmalar yapanlar için haberimizin içerisinden İngilizce kız bebek isimlerine ulaşabilir anlamları ile birlikte öğrenebilirsiniz.

İngilizce Kız İsimleri - 2021 İngilizce Kız Bebek İsimleri

Kız çocuklarına verilecek en güzel isimler anne babalar tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle İngilizce isim verecek olanlar anlamları ile birlikte İngilizce kız isimlerini merak ediyorlar. Haberimizin içerisinden anlamları ile birlikte İngilizce kız bebek isimlerine ulaşabilirsiniz.

İngilizce Kız İsimleri - 2021 İngilizce Kız Bebek İsimleri

En Cool Yabancı Kız İsimleri ve Anlamları

Astrid: İlahi güzellik
Alice: Asil
Aida: Mutlu (İtalyanca)
Alessi: Savunucu,
Bronte: Gök gürültüsü (Eski Yunanca)
Brook: Küçük dere
Cara: Sevgili, arkadaş
Darlene: Şefkatle sevilen
Darla: Sevgili
Delilah: Narin (İbranice)
Della: Asil, parlak (Almanca)
Edyth: Mutlu savaş
Ella: Peri kızı
Ellie: Parlak, parlayan kişi
Emery: Cesur ve güçlü
Faith: İnanç
Farah: Neşe (Arapça)
Freya: Asil kadın
Frankie: Fransa'da özgür olan insan (Latince)
Gale: Neşe dolu
Harriet: Evini yöneten
Holly: Kutsal
Ida: Çalışkan olan
Ivy: Sarmaşık
Khloe: Tanrıça Demeter'in diğer adı (Antik Yunan), yeşil ve genç ateş
Kaylee: Saf ve temiz duygularla dolu olan
Lila: Gece
Luna: Ay (Latince)
Lori: Bir tür defne ağacı, onur ve zafer simgesi
Maya: İllüzyon (Sanskritçe), su (Yunanca)
Mila: Zarif, sevgili
Milan: Zarif, sevgili (Slavca)
Millie: Özgür doğmuş (Latince), kararlılık, güç ve kuvvet
Mira: Harika (Latince), kader (Yunanca)
Misty: Sisli
Rayne: Kudretli, kraliçe
Reagan: Küçük hükümdar
Soleil: Güneş (Fransızca)
Sadie: Prenses
Vanessa: Kelebeklerin kraliçesi
Violet: Mor
Quinn: Bilgelik, zeka

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İngilizce Kız İsimleri - 2021 İngilizce Kız Bebek İsimleri

En Güzel Yabancı Kız İsimleri ve Anlamları

Adelina: Asalet (Fransızca)
Ada: İlk doğan kız çocuğu (Afrika), mutlu, refah içinde yaşayan (İngilizce)
Aimee: En sevilen arkadaş (Fransızca)
Angelina: Haberci, melek
Aurora: Şafak, kutup ışıkları
Ava: Hayat, ses
Beatrix: Mutluluk veren
Birdie: Küçük kuş
Becca: Büyüleyici güzel
Blossom: Çiçek
Carey: Siyah
Carol: Melodi, şarkı
Calliope: Büyülü ses
Celine: Gökyüzü, cennet
Cleo: Zafer (İngilizce)
Claire: Parlak ve temiz
Daisy: Papatya
Diana: Ay tanrıçası
Eden: Sevinç veren (İbranice)
Edna: Arzu
Ember: Kıvılcım
Emma: Evrensel
Elena: Parlayan ışık
Faye: Peri gibi
Faylinn: Peri krallığı
Gemma: Değerli taş, mücevher
Grace: Zarafet
Hannah: İyilik, lütuf
Harper: Ozan,şair
Hope: Umut
Ines: Saf
Ivory: Saf ,fildişi beyazı
Joyce: Neşe, neşeli
Kaitlyn: Saf
Laurel: Defne
Lenora: Işık
Libby: Kutsanmış
Lily: Masumiyet, saflık simgesi zambak
Lucia: Işık (İtalyanca)
Loni: Dişi aslan, gökyüzü (Hawaii)
Maisie: İnci
Mabel: Güzelim
Megan: Yetenekli, inci
Morganne: Denizde doğan
Nora: Onur, itibar
Pearl: Değerli, inci
Ruby: Yakut
Sasha: İnsan ırkının savunucusu
Selena: Ay tanrıçası, ay
Stella: Bir yıldız
Sophia: Bilgelik
Victoria: Zafer, fetih
Vivian: Hayat dolu
Willow: Zarif,ince
Zoey: Hayat (Yunanca)

İngilizce Kız İsimleri - 2021 İngilizce Kız Bebek İsimleri

Az Rastlanan Yabancı Kız İsimleri ve Anlamları

Afra: Toprak rengi
Alina: Asil kişi
Amaya: Gece yağmuru (Bask)
Amaris: Ay çocuğu
Biana: Beyaz, Bianca'nın modern versiyonu
Briella: Yüce güzellik
Bo: Değerli
Cora: Dolu kalp (Yunanca)
Dakota: Dostça (Kızılderili)
Dina: Güzel ve korunaklı yer
Elina: Zeka sahibi, zeki kadın
Isa: Güzel
Irene: Barış (İtalyanca)
Jadira: Yeşim taşı, parlak yeşil renk
Juno: Göklerin kraliçesi
Jayla: Özel kişi
Jolie: Güzellik
Kai: Deniz (Hawaii), affetme (Japonca)
Lillesol: Küçük gün ışığı (İsveççe)
Layana: Küçük gece kuşu (Arapça)
Lulu: Ünlü savaşçı
Nell: Parlak, parlayan kişi
Maude: Kudretli
Nomi: Güzel, hoş ve keyifli
Nixie: Su perisi (Almaca)
Sage: Bilge (Latince)
Sahra: Kuzey Afrika'da bir çöl, şafak
Tatum: Neşeli, neşe getiren
Tegan: Sevilen kişi, gözde
Xana: Altın saçlı
Xia: Güneşin parıltısı, kahraman, yaz (Çince)
Yoko: Güneş çocuğu, deniz çocuğu (Japonca)
Zeta: Son doğan çocuk (İtalyanca)
Zora: Şafak

İngilizce Kız İsimleri - 2021 İngilizce Kız Bebek İsimleri
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