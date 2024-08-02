SON DAKİKA: İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN YAVAŞ? 2 Ağustos 2024 instagram kapatıldı mı, yasaklandı mı, ne zaman düzelecek?

İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor araştırılıyor. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, hikayeleri ve mesajları görüntülerken anlık olarak problemlerle karşılaştıklarını belirtiyor. Teknik sorunlar ve yoğunluk nedeniyle zaman zaman İnstagram erişim sorunu yaşanabiliyor. Instagram sorun nedir, nasıl ne zaman düzelecek soruları için bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, 2 Ağustos 2024 İnstagram çöktü mü, sorun nedir, neden çalışmıyor, erişim sorunu düzeldi mi? İşte İnstagram kapatıldı mı, yasaklandı mı sorusu hakkında tüm merak edilenler...