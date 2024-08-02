Giriş Tarihi: 02.08.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
08:17
SON DAKİKA: İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN YAVAŞ? 2 Ağustos 2024 instagram kapatıldı mı, yasaklandı mı, ne zaman düzelecek?
İnstagram çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. Fotoğraf, hikaye ve video-reels gibi paylaşımlar yapmaya imkan sunan instagrama erişim sorunu yaşayan kullanıcılar "Instagram çöktü mü, neden çalışmıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan platformda 2 Ağustos Cuma günü erişim problemi yaşanıyor. Bu noktada kullanıcıların gözü resmi açıklamalara çevrildi. Peki,instagram kapatıldı mı, yasaklandı mı, çöktü mü, neden çalışmıyor, akış yenilenemedi sorunu ne zaman düzelecek? İşte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun flaş kararı...