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Giriş Tarihi: 02.08.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 08:17

SON DAKİKA: İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN YAVAŞ? 2 Ağustos 2024 instagram kapatıldı mı, yasaklandı mı, ne zaman düzelecek?

İnstagram çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. Fotoğraf, hikaye ve video-reels gibi paylaşımlar yapmaya imkan sunan instagrama erişim sorunu yaşayan kullanıcılar "Instagram çöktü mü, neden çalışmıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan platformda 2 Ağustos Cuma günü erişim problemi yaşanıyor. Bu noktada kullanıcıların gözü resmi açıklamalara çevrildi. Peki,instagram kapatıldı mı, yasaklandı mı, çöktü mü, neden çalışmıyor, akış yenilenemedi sorunu ne zaman düzelecek? İşte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun flaş kararı...

SON DAKİKA: İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN YAVAŞ? 2 Ağustos 2024 instagram kapatıldı mı, yasaklandı mı, ne zaman düzelecek?

İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor araştırılıyor. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, hikayeleri ve mesajları görüntülerken anlık olarak problemlerle karşılaştıklarını belirtiyor. Teknik sorunlar ve yoğunluk nedeniyle zaman zaman İnstagram erişim sorunu yaşanabiliyor. Instagram sorun nedir, nasıl ne zaman düzelecek soruları için bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, 2 Ağustos 2024 İnstagram çöktü mü, sorun nedir, neden çalışmıyor, erişim sorunu düzeldi mi? İşte İnstagram kapatıldı mı, yasaklandı mı sorusu hakkında tüm merak edilenler...

SON DAKİKA: İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN YAVAŞ? 2 Ağustos 2024 instagram kapatıldı mı, yasaklandı mı, ne zaman düzelecek?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Kullanıcılar, 2 Ağustos 2024 Cuma günü sosyal medya uygulaması Instagram'da erişim sorunu yaşandığına dair paylaşım yapıyor. Uygulamada birtakım sorunlarla karşılaşan vatandaşlar Instagram çöktü mü, kapatıldı mı, yasaklandı mı sorusuna yanıt arıyor.

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SON DAKİKA: İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN YAVAŞ? 2 Ağustos 2024 instagram kapatıldı mı, yasaklandı mı, ne zaman düzelecek?

Instagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre, son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

SON DAKİKA: İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN YAVAŞ? 2 Ağustos 2024 instagram kapatıldı mı, yasaklandı mı, ne zaman düzelecek?

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU'NDAN INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ!

Sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli kararı alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Instagram'a erişim engeli getirdi. BTK'nın site bilgileri sorgu sayfası kısmında ilgili karar görüldü.

Yapılan açıklamada 'instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir.' denildi.

SON DAKİKA: İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN YAVAŞ? 2 Ağustos 2024 instagram kapatıldı mı, yasaklandı mı, ne zaman düzelecek?

İNSTAGRAM ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

2 Ağustos 2024 Cuma günü Instagram'da yaşanan sorun ile ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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