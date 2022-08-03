Silinen İnstagram Hesabı Geri Açılır Mı?

İnstagram, hesabını kapatan kullanıcı için bir süre cayma hakkı tanımaktadır. Kullanıcı bu süre zarfında hesap silme işleminden vazgeçip hesabına giriş yaparsa profilini geri alabilir.

Ancak, hesap kapatma işleminden sonra 24 ila 48 saat boyunca hesabınıza erişemezsiniz. Bu süre zarfında giriş yaptığınızda hata almanız muhtemeldir. Bu nedenle dondurduğunuz hesabı geri alabilmek için 1 ya da 2 gün beklemelisiniz.

Bu 1-2 günlük süreç geçtikten sonra giriş yaparsanız hesabınızı geri alabilirsiniz.

Dikkat: Ancak hesabınızı geri alabilmek için en fazla 28 gün süreniz olduğunu unutmamalısınız. 28 gün sonra hesap geri alınmamak üzere silinecektir. Bu noktada profilinizdeki tüm veriler kalıcı olarak kaybolur.