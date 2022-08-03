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Haberler Yaşam İNSTAGRAM HESAP SİLME, Geçici Ve Kalıcı Olarak İnstagram Hesabı Silme Ekranı, Profili Kapatma Linki 2022
Giriş Tarihi: 03.08.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 10:12

İNSTAGRAM HESAP SİLME, Geçici Ve Kalıcı Olarak İnstagram Hesabı Silme Ekranı, Profili Kapatma Linki 2022

YENİ - İnstagram hesap silme, sosyal medya kullanıcıları tarafından belli dönemlerde uygulanan bir işlemdir. Instagram hesabı nasıl silinir ve kapatılır soruları; yoğun bir dönemden geçen ya da internet kullanımına ara vermek isteyen kullanıcılar tarafından ele alınıyor. Mobil uygulamada 2022 Instagram hesap silme ve kapatma linki yer almadığı için telefondan hesap kapatma ekranı sık sık araştırılıyor. Siz de bu sorulara yanıt arıyorsanız aşağıdaki kalıcı İnstagram hesap kapatma ve geçici İnstagram silme linki üzerine tıklayarak kolay bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

İNSTAGRAM HESAP SİLME, Geçici Ve Kalıcı Olarak İnstagram Hesabı Silme Ekranı, Profili Kapatma Linki 2022

İnstagram silme ya da kapatma işlemleri telefondan yapıldığında karmaşık olabilmektedir. Bazı sosyal medya kullanıcıları kalıcı İnstagram hesap silme ve geçici Instagram kapatma arasındaki farkı bilmediği için kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Ayrıca uygulamada Instagram hesap kapatma linki yer almadığı için telefondan bu işlemi gerçekleştirmek güçleşebiliyor. Bu durumla karşı karşıya kalan ve en kolay instagram hesabı nasıl silinir, nasıl kapatılır sorusuna yanıt arayan kullanıcılar için, geçici ve kalıcı 2022 İnstagram silme linki…

İNSTAGRAM HESAP SİLME, Geçici Ve Kalıcı Olarak İnstagram Hesabı Silme Ekranı, Profili Kapatma Linki 2022

Instagram Hesap Silme Linki Kalıcı 2022

İnstagram hesap silme işlemi için aşağıdaki talimatları uygulayarak birkaç adımda hesabınızı geçici veya kalıcı olarak kapatabilirsiniz. Sabah.com.tr İnstagram silme linkine tıklayarak hesap silme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. İşte bu işlemlerde kullanacağınız bağlantı;

İnstagram Hesap Silmek İçin Tıklayınız

İnstagram Hesap Kapatma Linki

İnstagram hesap kapatma iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Hesabınızı kalıcı olarak kapatabileceğiniz gibi kısa süreliğine de kapatabilir, dilediğiniz zaman yeniden açabilirsiniz. Kalıcı olarak İnstagram kapatma işlemini gerçekleştirmek için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz. Geçici İnstagram kapatma içinse sayfayı aşağı kaydırmalısınız.

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İNSTAGRAM HESAP SİLME, Geçici Ve Kalıcı Olarak İnstagram Hesabı Silme Ekranı, Profili Kapatma Linki 2022

Instagram Hesabı Nasıl Silinir Ve Kapatılır?

Platform, kullanıcılarına hesabını silmek için iki seçenek sunuyor. Bunlar şu şekilde:

  • İnstagram hesabını kalıcı olarak kapatmak
  • İnstagram hesabını geçici olarak silmek

Bu işlemleri uygulamak için öncelikle kullanıcının hangi yolu izleyeceğini seçmesi gerekiyor. Eğer;

  • Kısa bir süre kullanıma ara verilecekse geçici,
  • Uygulama kullanımı tamamen bırakılacaksa kalıcı hesap silme işlemi uygulanmalıdır. İşte bu işlemler için izlenecek yol...

İnstagram Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

Kalıcı İnstagram silme işlemi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde;

  • Yukarıda yer alan kalıcı hesap silme linkine tıklayın.
  • Açılan işlem sayfasında hesabınıza kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın.
  • "Hesabını neden silmek istiyorsun?" sorusuna yanıt verdikten sonra ilerlediğinizde şifre alanı gelecek.
  • Bu aşamada şifrenizi girdikten sonra "Sil" butonuna tıkladığınızda talebiniz işleme alınacak.
  • Bu aşamada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. İnstagram kalıcı olarak silme işleminde kullanıcıya 28 gün cayma süresi tanımaktadır.
  • Şayet bu süre içinde hesabınıza giriş yaparsanız hesabınız yeniden aktif olacak, hesabı kapatma talebiniz otomatik olarak kaldırılacaktır.
  • Ancak 28 gün boyunca hesaba giriş yapmazsanız profiliniz ve hesap bilgileriniz yok olacaktır.

İNSTAGRAM HESAP SİLME, Geçici Ve Kalıcı Olarak İnstagram Hesabı Silme Ekranı, Profili Kapatma Linki 2022

İnstagram Hesabı Geçici Olarak Nasıl Kapatılır?

İnstagram hesabını geçici olarak kapatmak için uygulamanız gereken adımlar şu şekilde;

  • Yukarıdaki "hesap silme" linkine ya da görseline tıklayarak yönlendirme sayfasına gidin.
  • Açılan ekranda aktif hesabınıza giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifrenizi girin.
  • Bu aşamada karşınıza çıkan sayfada "Profili Düzenle" butonu yer alacak. Bu butona tıklayın.
  • Bu noktada İnstagram hesabı kapatma nedenini seçmeniz ve ardından kullanıcı şifrenizi tekrar girmeniz gerekiyor.
  • Adımların her birini eksiksiz tamamladığınızda Instagram hesabınız geçici olarak kapatılacak.
  • Siz yeniden hesabınıza giriş yapıncaya dek kapalı kalacak.
İNSTAGRAM HESAP SİLME, Geçici Ve Kalıcı Olarak İnstagram Hesabı Silme Ekranı, Profili Kapatma Linki 2022

Silinen İnstagram Hesabı Geri Açılır Mı?

İnstagram, hesabını kapatan kullanıcı için bir süre cayma hakkı tanımaktadır. Kullanıcı bu süre zarfında hesap silme işleminden vazgeçip hesabına giriş yaparsa profilini geri alabilir.

Ancak, hesap kapatma işleminden sonra 24 ila 48 saat boyunca hesabınıza erişemezsiniz. Bu süre zarfında giriş yaptığınızda hata almanız muhtemeldir. Bu nedenle dondurduğunuz hesabı geri alabilmek için 1 ya da 2 gün beklemelisiniz.

Bu 1-2 günlük süreç geçtikten sonra giriş yaparsanız hesabınızı geri alabilirsiniz.

Dikkat: Ancak hesabınızı geri alabilmek için en fazla 28 gün süreniz olduğunu unutmamalısınız. 28 gün sonra hesap geri alınmamak üzere silinecektir. Bu noktada profilinizdeki tüm veriler kalıcı olarak kaybolur.

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