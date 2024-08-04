INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK 2024? BTK ile İnstagram düzeldi mi, açılacak mı, erişim engeli ne zaman kaldırılacak?

Dünyada en çok kullanılan platformlar arasında yer alan Instagram erişim engeli ile kapatıldı. Kullanıcıların fotoğraf, video ve ses merkezli içeriklerini paylaştığı platformda gözler BTK'da. İnstagram'ın erişime açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Her gün deneme sonrası hesaplarına ulaşamayanlar Instagram çöktü mü, neden girilmiyor araştırıyor. Süreçte hangi noktada olunduğu takip ediliyor. Peki; 4 Ağustos 2024 Instagram ne zaman açılacak, düzeldi mi, açılacak mı? İşte, ayrıntılar...