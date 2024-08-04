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Giriş Tarihi: 04.08.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:53

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK 2024? BTK ile İnstagram düzeldi mi, açılacak mı, erişim engeli ne zaman kaldırılacak?

İki gün önce akış yenileyemeyen ve paylaşım yapamayan sosyal medya kullanıcıları 'İnstagram çöktü mü' sorusuna yanıt aramaya başladı. Sorun çözülmeyince gözler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kanalına döndü. 2 Ağustos gününden bu yana erişim engeli bulunan META merkezli platform Instagram son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Peki; Instagram ne zaman açılacak, neden kapatıldı, düzeldi mi? İşte, son durum!

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK 2024? BTK ile İnstagram düzeldi mi, açılacak mı, erişim engeli ne zaman kaldırılacak?

Dünyada en çok kullanılan platformlar arasında yer alan Instagram erişim engeli ile kapatıldı. Kullanıcıların fotoğraf, video ve ses merkezli içeriklerini paylaştığı platformda gözler BTK'da. İnstagram'ın erişime açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Her gün deneme sonrası hesaplarına ulaşamayanlar Instagram çöktü mü, neden girilmiyor araştırıyor. Süreçte hangi noktada olunduğu takip ediliyor. Peki; 4 Ağustos 2024 Instagram ne zaman açılacak, düzeldi mi, açılacak mı? İşte, ayrıntılar...

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK 2024? BTK ile İnstagram düzeldi mi, açılacak mı, erişim engeli ne zaman kaldırılacak?

INSTAGRAM SON DAKİKA: INSTAGRAM AÇILDI MI, DÜZELDİ Mİ?

Fotoğraf ve video paylaşımı üzerine dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan Instgram Türkiye'den de milyonlarca kullanıcıyı ağırlıyor. 2 Ağustos itibarıyla platforma erişim sağlanamıyor.

BTK açıklamasına göre katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatılan İnstagram henüz açılmadı.

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INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK 2024? BTK ile İnstagram düzeldi mi, açılacak mı, erişim engeli ne zaman kaldırılacak?

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamaya göre 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' 4 Ağustos itibarıyla iki gündür İnstagrama erişim sağlanamıyor.

Platformun ne zaman açılacağına yönelik bilgi bulunmuyor. Gözler BTK duyurularında.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK 2024? BTK ile İnstagram düzeldi mi, açılacak mı, erişim engeli ne zaman kaldırılacak?

İNSTAGRAM NEDEN YASAKLANDI?

BTK açıklamasında bahsedilen katalog suçlar 1 Haziran 2005 yılından beri yürürlükte olan CMK tarafından düzenlenen suçlardır. Katalog suçlar için tutuklama nedeni olduğu kabul edilir. Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alır.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK 2024? BTK ile İnstagram düzeldi mi, açılacak mı, erişim engeli ne zaman kaldırılacak?

BAKAN URALOĞLU'NDAN INSTAGRAM AÇIKLAMASI!

Bakan Uraloğlu, "Instagram'ı Katalog suçları çerçevesinde kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik."Uraloğlu, Instagram'da yaşanan erişim engeliyle ilgili, "Hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz net olarak" ifadelerini kullanmıştı.

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