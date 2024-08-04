Giriş Tarihi: 04.08.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
16:53
INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK 2024? BTK ile İnstagram düzeldi mi, açılacak mı, erişim engeli ne zaman kaldırılacak?
İki gün önce akış yenileyemeyen ve paylaşım yapamayan sosyal medya kullanıcıları 'İnstagram çöktü mü' sorusuna yanıt aramaya başladı. Sorun çözülmeyince gözler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kanalına döndü. 2 Ağustos gününden bu yana erişim engeli bulunan META merkezli platform Instagram son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Peki; Instagram ne zaman açılacak, neden kapatıldı, düzeldi mi? İşte, son durum!