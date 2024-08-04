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Giriş Tarihi: 04.08.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 10:52

İNSTAGRAM SON DAKİKA 4 AĞUSTOS 2024: BTK ile İnstagram düzeldi mi, ne zaman açılacak, erişim engeli bugün kaldırılır mı?

İnstagram son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. İki gün önce Türkiye'de erişim engeli getirilen sosyal medya platformunun son durumu hakkında gözler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) açıklamasına dönmüştü. Paylaşımları için bekleyen kullanıcılar İnstagram ne zaman açılacak merak ediyor. Masaüstü ve mobilden giriş yapılamayan Instagram açıldı mı, düzeldi mi anbean takip ediliyor. Peki; 4 Ağustos İnstagram ne zaman düzelecek, erişim yasağında son durum ne? İşte, detaylar...

İNSTAGRAM SON DAKİKA 4 AĞUSTOS 2024: BTK ile İnstagram düzeldi mi, ne zaman açılacak, erişim engeli bugün kaldırılır mı?

İnstagram ne zaman açılacak sosyal medya kullanıcılarının gündeminde. En çok kullanılan uygulamalar arasında yer alan platformda yaşanan erişim engeli uzayınca BTK duyuruları takip edilmeye başlamıştı. Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldığı bilgisini paylaşan BTK'nın açıklaması ardından her gün İnstagram son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini koruyor. Peki; İnstagram ne zaman düzelir, erişim engeli kalkacak mı, bugün açılacak mı? İşte, ayrıntılar...

İNSTAGRAM SON DAKİKA 4 AĞUSTOS 2024: BTK ile İnstagram düzeldi mi, ne zaman açılacak, erişim engeli bugün kaldırılır mı?

İNSTAGRAM AÇILDI MI, DÜZELDİ Mİ?

Fotoğraf ve video paylaşımı üzerine dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan Instgram Türkiye'den de milyonlarca kullanıcıyı ağırlıyor. 2 Ağustos itibarıyla platforma erişim sağlanamıyor.

BTK açıklamasına göre katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatılan İnstagram henüz açılmadı.

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İNSTAGRAM SON DAKİKA 4 AĞUSTOS 2024: BTK ile İnstagram düzeldi mi, ne zaman açılacak, erişim engeli bugün kaldırılır mı?

İNSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamaya göre 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' 4 Ağustos itibarıyla iki gündür İnstagrama erişim sağlanamıyor.

Platformun ne zaman açılacağına yönelik bilgi bulunmuyor. Gözler BTK duyurularında.

İNSTAGRAM SON DAKİKA 4 AĞUSTOS 2024: BTK ile İnstagram düzeldi mi, ne zaman açılacak, erişim engeli bugün kaldırılır mı?

İNSTAGRAM NEDEN YASAKLANDI?

BTK açıklamasında bahsedilen katalog suçlar 1 Haziran 2005 yılından beri yürürlükte olan CMK tarafından düzenlenen suçlardır. Katalog suçlar için tutuklama nedeni olduğu kabul edilir. Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alır.

İNSTAGRAM SON DAKİKA 4 AĞUSTOS 2024: BTK ile İnstagram düzeldi mi, ne zaman açılacak, erişim engeli bugün kaldırılır mı?

BAKAN URALOĞLU'NDAN İNSTAGRAM AÇIKLAMASI!

Bakan Uraloğlu, "Instagram'ı Katalog suçları çerçevesinde kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik."Uraloğlu, Instagram'da yaşanan erişim engeliyle ilgili, "Hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz net olarak" ifadelerini kullanmıştı.

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