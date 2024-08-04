Giriş Tarihi: 04.08.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
10:52
İNSTAGRAM SON DAKİKA 4 AĞUSTOS 2024: BTK ile İnstagram düzeldi mi, ne zaman açılacak, erişim engeli bugün kaldırılır mı?
İnstagram son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. İki gün önce Türkiye'de erişim engeli getirilen sosyal medya platformunun son durumu hakkında gözler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) açıklamasına dönmüştü. Paylaşımları için bekleyen kullanıcılar İnstagram ne zaman açılacak merak ediyor. Masaüstü ve mobilden giriş yapılamayan Instagram açıldı mı, düzeldi mi anbean takip ediliyor. Peki; 4 Ağustos İnstagram ne zaman düzelecek, erişim yasağında son durum ne? İşte, detaylar...