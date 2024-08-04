İNSTAGRAM SON DAKİKA 4 AĞUSTOS 2024: BTK ile İnstagram düzeldi mi, ne zaman açılacak, erişim engeli bugün kaldırılır mı?

BAKAN URALOĞLU'NDAN İNSTAGRAM AÇIKLAMASI!

Bakan Uraloğlu, "Instagram'ı Katalog suçları çerçevesinde kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik."Uraloğlu, Instagram'da yaşanan erişim engeliyle ilgili, "Hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz net olarak" ifadelerini kullanmıştı.